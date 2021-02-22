Скандал с адвокатами Эмира Чукуева. МВД разъяснило ситуацию

Управление внутренних дел на транспорте разъяснило ситуацию по жалобе адвокатов экс-председателя правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Эмира Чукуева.

Напомним, адвокаты возмутились тем, что представители УВДТ МВД не пускают их к подзащитному.

Как отметили в УВДТ МВД, ведомство не собиралось и не собирается учинять какие-то препятствия адвокатам, но вышеуказанным юристам следует тоже знать некоторые элементарные требования.

- 16 февраля 2021 года примерно в 17:30 часов адвокат М.Осмонкулов обратился к заместителю начальника УВДТ МВД У.Матисакову с просьбой встретиться со следственно-арестованным Чукуевым. Выслушав адвоката, заместитель начальника подразделения разъяснил, что для участия в качестве защитника по досудебному производству необходимо руководствоваться ст.51 УПК КР "Приглашения, назначения, замена защитника, оплата его труд". А именно, согласно ч.1 статьи 51 УПК КР защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, свидетелем, их законными представителями, а также другими лицами по поручению и с согласия подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, - поясняется в информации МВД.

По их данным, следователь позвонил звонок адвокату М.Турсалиеву, который защищает интересы следственно-арестованного Э.Чукуева с самого начала расследования, но, по его словам, никто не ставил в известность о привлечении других адвокатов для защиты прав и законных интересов подзащитного.

- Кроме того, от самого Чукуева и его родственников заявлений, ходатайств, поручений и соглашений на участие в досудебном производстве в качестве защитников адвокатов М.Осмонкулова и М.Жумабекова не поступало по настоящее время, никто никогда знать не знал и не слышал о таких. В связи с этим адвокату Осмонкулову было предложено составить договор об оказании юридических услуг с родственниками следственно-арестованного Чукуева. Еще одна причина, то, что этим днем следственно-арестованный Чукуев сдал анализы ПЦР-тест на Covid-19 и должен был этапироваться в учреждение №21 ГСИН. Для свидания со следственно-арестованным адвокат должен был предъявить результаты отрицательного ПЦР-теста с не истекшим 1-дневным сроком, однако, таковых у М.Осмонкулова не имелось, - подчеркивается в разъяснении МВД.

Вышеизложенные обстоятельства доведены до сведения адвоката, однако, он, возможно в целях оказания давления на органы следствия подает информацию в СМИ и соцсетях в искаженном виде.

- Управление внутренних дел на транспорте (УВДТ) МВД просит адвокатов воздержаться от подобных высказываний и строго соблюдать требования уголовно-процессуального кодекса КР и Кодекса профессиональной этики адвокатов, - добавили в МВД КР.

Напомним, накануне в социальных сетях опубликована статья под заголовком "Адвокаты Эмира Чукуева пожаловались: их не пустили к подзащитному" со ссылкой на Ассоциацию адвокатов Кыргызстана. В ней сообщалось, что адвокатов задержанного экс-главы правления аэропорта "Манас" не пускают к подзащитному.

Отмечалось, что 16 февраля заместитель начальника УВДТ МВД не впустил в ИВС адвокатов Мырсалы Осмонкулова и Майрамбека Жумабекова для встречи со следственно-арестованным и потребовал от них предъявления договора об оказании юридических услуг. Адвокаты пожаловались, что этим самым нарушен Уголовно-процессуальный кодекс и Закон "Об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности".

Эмир Чукуев был задержан 9 февраля 2021 года и решением суда водворен в СИЗО-1.

Ранее Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО "Компания Манас Менеджмент". Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.