Экс-прокурор Бишкека не исполняет определение суда

В центре города набирает обороты земельный скандал, одним из главных действующих лиц которого является бывший прокурорский работник. Собственно, именно против него ополчились жители многоэтажки № 16 по улице Гоголя. Люди не хотят, чтобы прямо перед окнами их квартир красовался двухэтажный магазин, владельцем которого является дочь экс-блюстителя закона.

- Эта история началась давно, но никак не может завершиться, - рассказала корреспондентам "Вечерки" председатель ТСЖ "Гоголя шестнадцать" Светлана Безменова. – Еще в далеком 2006 году на газоне возле нашего дома неожиданно появился ларек. Его без нашего согласия установил один из сотрудников столичной милиции, проживающий в соседнем доме, но оформлен он был, конечно же, не на него. Причем документы сначала были выданы именно под павильон сроком на 5 лет, а потом переделаны на магазин кулинарии и экспресс-кафе сроком на 15 лет.

В 2019 году, к удивлению ничего не подозревающих людей, на спорной территории вдруг появились строители и начали возводить двухэтажное здание. Стоящий ларек, к слову, тоже так и остался нетронутым.

- Выяснилось, что новым владельцем земли стала Жамиля Бейшекеева – дочь бывшего прокурора города Кубанычбека Бейшекеева. Вероятно, именно он и является истинным хозяином. Кстати, он представляет интересы дочери в судах. Так вот мы подали иск в Межрайонный суд об отмене постановления мэрии о выделении участка под магазин и кафе. И также нами было подано ходатайство о приостановлении каких-либо работ на период разбирательства. Оно было принято судом, который выпустил соответствующее определение еще в начале февраля прошлого года. Причем оно владельцами участка не оспаривалось, но не смотря на запрет все это время они продолжают вести строительные работы, - говорит председатель ТСЖ.

Это действительно так. Во время приезда корреспондентов "Вечерки" на объекте несколько молодых парней производили какие-то работы. Их присутствие зафиксировано на фотокамеру.

- Казалось бы, кому как не прокурору столицы, пусть даже бывшему, знать, что нельзя нарушать определения суда? – задается резонным вопросом Светлана Безменова. – Но, видимо, очень уж он уверен в своих связях.

Касаемо разбирательства по существу дела, Межрайонный и Городской суды приняли сторону мэрии. Представители последней на процессах заявили, что земля является муниципальной, а потому-де ничьего согласия для ее выделения не нужно. И только судьи Верховного суда усмотрели тот факт, что не было исследовано влияние этого выделения на жителей многоэтажки – первые две инстанции так и не разобрались, нарушаются их права или нет. А то, что земля является муниципальной – не аргумент.

В общем, дело вернули на повторное рассмотрение. Теперь у людей есть шанс выбить со своего придомового участка непрошенных бизнесменов. Да, он не оформлен ТСЖ официально, но от этого не перестает быть газоном и территорией общего пользования. Да и мало кому понравится, что перед его окнами стоит нечто. "Вечерка" будет следить за развитием событий, и сообщать подробности.