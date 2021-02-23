Таксисты нарушают - Патрульная милиция закрывает глаза

Горожане недовольны работой патрульной милиции, при попустительстве которой город отдан на откуп таксистам. Они паркуются, где угодно, как угодно и когда угодно. А многочисленные патрули просто проносятся мимо, упорно не замечая грубейших нарушений правил дорожного движения.

В столице довольно много точек, где собираются бомбилы, работающие, что называется от бордюра. О том, что у большинства из них нет патентов, мы даже говорить не будем, дабы не ранить тонкую душевную организацию представителей налоговой инспекции. А вот о том, что они мешают и транспорту, и пешеходам сказать обязательно нужно.

Так вот частные таксисты собираются стайками на определенных пятачках, которые хорошо известны сотрудникам патрульной милиции. Примечательно, что на многих таких точках сбора висят или висели раньше знаки "остановка запрещена". Для незнающих объясним, даже высадить пассажира в зоне действия такого знака строго запрещено.

Одним из пятачков является кольцо на пересечении улиц Ахунбаева и 7 апреля. Бомбилы облюбовали для себя два угла перекрестка – юго-западный и северо-восточный. С первого отправляются машины в села, расположенные в предгорьях столицы, а со второй – в центр города. И как раз на этих участках действуют указанные выше знаки, да еще и с дополнительной табличкой "принудительная эвакуация".

Однако это никого не пугает. После семи часов вечера здесь в два, а то в и три ряда припарковано по несколько десятков автомобилей. Прямо внутри кольца! А отдельные хамы из числа нелегальных перевозчиков через тротуар заезжают на газон к забору ботанического сада имени Гареева.

Примечательно то, что их повозки в прямом смысле слова мешают транспортному потоку. В часы-пик ситуация здесь и без того напряженная, наблюдаются длинные заторы, которые растягиваются на несколько кварталов вдоль улицы Ахунбаева. И все это видят сотрудники патрульной милиции, чьи служебные машины проезжают десятки раз в день мимо злополучного места. Но никаких санкций к нарушителям не применяют.

Но и это еще не все. В ожидании клиентов таксисты по 10-15 человек толпятся на тротуаре, порой мешая пройти пешеходам. А вокруг них все заплевано, что непроизвольно вызывает рвотный рефлекс.

Безусловно, жителям сел надо на чем-то добираться домой, раз нет общественного транспорта. Но, во-первых, пусть бомбилы платят налоги. Во-вторых, мэрия на эти налоги пусть организует для них парковку выше остановки по 7 апреля, чтобы они не толпились на кольце и не создавали помех. В-третьих, даже если первого и второго не происходит, милиция обязана принять к ним меры. И делать это должна ежедневно.

А пока эти таксисты являются наглядным примером эффективности от проведенных в милиции реформ. Как был бардак на дорогах, так и остался. Напротив, проигрывая войну с нарушителями, стражи порядки идут на определенные уступки, тем самым снимая с себя ответственность.

Все знают, что в районе Западного автовокзала вдоль проспекта Жибек Жолу стоят десятки, если не сотни машин, владельцы которых осуществляют междугородные перевозки в Алматы, на Иссык-Куль и по другим направлениям. Все время они стояли в зоне действия приведенных в начале статьи знаков. За этот бардак регулярно подвергались критике со стороны горожан сотрудники ГАИ, не принимавшие к ним никаких мер.

Так вот результатом стало то, что доблестные правоохранительные органы, устав от бесконечных обвинений в трусости и безразличии, просто изменили дорожную инфраструктуру. Теперь для тех, кто стоит на северной стороне проспекта действует знак "стоянка". При этом на остальной зоне парковка также запрещена. А с южной установлена дополнительная табличка, что стоянка запрещена только 50 метров от светофора. А дальше можно спокойно стоять в ожидании клиента.

То есть, нарушители своим нахальством просто выиграли войну с милицией. Хотя всех их нужно было уже давно загнать на территорию автовокзала. Но туда они не хотят, ведь придется платить.

Аналогично проиграна война и на улице Московской возле поликлиники МВД. Там все время стоял знак, запрещающий стоянку. Хотя плевать на него хотели посетители больницы, коллеги тех самых стражей дорожного порядка. А потому его сняли. И напоминает о былом запрете лишь оставшийся столбик.

При этом в обоих последних случаях машины припаркованы перпендикулярно дороге, что категорически недопустимо. Ведь они забирают целую полосу на и без того перегруженных магистралях. Если уж даете добро на парковку, то хотя бы сделайте разметку, что можно стоять только вдоль проезжей части, но никак не поперек.

В общем, Бишкеку срочно нужны камеры везде, где только можно. Потому что на патрульную милицию, она же ГАИ, надежды нет от слова совсем. Единственное на что они способны, это создавать имитацию бурной деятельности, разъезжая по городу со включенными "люстрами" на крышах патрульных машин. Вот он эффект реформы.