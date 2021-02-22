Бывший телохранитель Атамбаева поддерживает Ташиева

Вместо критики, обществу надо поддержать Камчыбека Ташиева. Об этом написал бывший телохранитель экс-президента Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев на своей странице в Фейсбук.

Он хорошо отозвался о поездке главы ГКНБ в Баткен и его стараниях решить вопрос приграничья на месте.

"Как мы все хорошо знаем, вопрос границы является наиважнейшим и для его решения требуется много времени. Как бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева, имевший возможность вблизи наблюдать, как он на равных разговаривал с руководителями крупных держав, могу сказать, что успеха может добиться только руководитель, который не будет заискивать перед главами соседних государств и может вести диалог с высоко поднятой головой. Нам нужно не критиковать со стороны, а поддержать эти действия Ташиева, помочь ему. Сила власти - в народе, а сила народа - в таких выдающихся сынах",- отметил Сагымбаев.