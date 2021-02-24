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Теплеющий климат потребует миллиарды

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- Сергей Швец
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В суматохе последних событий, связанных с пандемией коронавируса, а также со стремительной сменой власти в республике, из общего внимания выпала глобальная тема, связанная с изменением климата. А ведь это явление чревато серьезными проблемами для всего мира в целом и для Кыргызстана в частности. Подробно о причинах и последствиях рассказал эксперт в области изменения климата, консультант Орхусского центра в Бишкеке, Александр Темирбеков.

Что сейчас происходит с климатом в мире? Какова общая картина?

Влияние человека на климатическую систему является очевидным и становится все более значительным, при этом воздействие наблюдаются на всех континентах и во всех океанах. Оно выражается, в первую очередь, растущими выбросами парниковых газов, связанных со сжиганием ископаемого топлива.

Начиная с 1950-х годов, многие наблюдаемые изменения являются беспрецедентными в масштабе от десятилетий до тысячелетий. И чем больше деятель-ность человека пагубно влияет на климат, тем больше риски серьезных, всеобъемлющих и необратимых воздействий на людей и экосистемы.

Как это влияет на экологию в целом и на экономику? Какие последствия для населения планеты?

Каждое из трех последних десятилетий характеризовалось более высокой темпе-ратурой у поверхности Земли по сравнению с любым предыдущим десятилетием, начиная с 1850 года. В Северном полушарии 1983–2012 годы были, вероятно, самым теплым 30-летним периодом за последние 1400 лет. Глобально усреднен-ные совокупные данные о температуре поверхности суши и океана, рассчитан-ные на основе линейного тренда, свидетельствуют о потеплении на 0,85 градуса Цельсия за период 1880-2012 годов, за который имеются многочисленные, неза-висимо полученные массивы данных метеорологических наблюдений.

Среднегодовое значение площади арктического морского льда уменьшалось в те-чение 1979-2012 годов темпами, которые находились в диапазоне 3,5-4,1 процента за десятилетие. При этом с 1979 по 2012 год среднегодовое значение площади антарктического морского льда наоборот увеличивалось со скоростью от 1,2 до 1,8 процента за десятилетие.

За период с 1901 по 2010 год средний глобальный уровень моря повысился на 0,19 метра. Темпы повышения его уровня с середины XIX века превысили сред-ние темпы за предыдущие два тысячелетия.

Антропогенные выбросы парниковых газов, вызванные в основном экономическим ростом и увеличением населения, возросли относительно доиндустриальной эпохи, и сейчас они как никогда значительные. Это привело к беспрецедентным уровням атмосферных концентраций диоксида углерода, метана и закиси азота, по крайней мере, за последние 800 тысяч лет.

В последние десятилетия изменения климата стали причиной воздействия на естественные и антропогенные системы на всех континентах и в океанах. Доказательства таких воздействий наиболее существенны и всесторонни для естественных систем. Во многих регионах меняющиеся осадки или тающий снег и лед вызывают изменения в гидрологических системах, затрагивая водные ресурсы в плане их количества и качества. Кроме того, многие наземные, пресноводные и морские виды изменили свои географические ареалы, сезонную активность, ха-рактер миграции, численность и взаимодействие с другими видами.

Оценка многих исследований, охватывающих большой диапазон регионов и сельскохозяйственных культур, показывает, что негативные воздействия на урожайность, вызванные изменением климата, происходят чаще, чем положительные.

Имеется большее число регионов суши, где увеличилось количество случаев вы-падения сильных осадков, чем регионов, где количество таких случаев уменьши-лось. Выявленные недавно тенденции увеличения экстремальных осадков и сто-ка в некоторых водосборных бассейнах предполагают повышение рисков наводнений в региональных масштабах. Воздействия недавних связанных с климатом экстремальных явлений, таких как волны тепла, засухи, паводки, циклоны и при-родные пожары, выявляют значительную уязвимость и подверженность некоторых экосистем и многих антропогенных систем, связанных с текущей изменчиво-стью климата. И, конечно, все это воздействует и на здоровье людей.

Какова ситуация в Кыргызстане?

Согласно последнему исследованию в среднем по территории Кыргызстана за период 1976-2019 годов повышение среднегодовой температуры воздуха состав-ляет 0,23 градуса Цельсия каждые 10 лет, с наибольшими темпами роста в весенний период. В месячном разрешении наибольшие темпы роста температуры воздуха отмечаются в марте (0,85 градуса/10 лет) и в феврале (0,42градуса/10 лет). Наименьшие темпы роста – в июле (0,09 градуса/10 лет) и в августе (0,08градуса/10 лет).

Наибольшие темпы роста температуры во все месяцы года отмечаются в Чуй-ской, Ошской и Джалал-Абадской областях, а также в районе расположения Ки-ровского водохранилища. В летний период (особенно в августе) в Суусамырской котловине, урочище Чычкан, в районе метеостанции Токтогул отмечается тенденция к похолоданию.

За период 1976-2019 годов в среднем по Кыргызстану наблюдается тенденция увеличения годовых осадков на 1,6 процента каждые 10 лет, с наибольшими тем-пами увеличения (4,2 процента/10 лет) в летний период. Все полученные тренды изменения годового и сезонного количества осадков статистически незначимы.

Анализ изменения климатических индексов за 1976–2019 годы показал:

• увеличение продолжительности вегетационного периода, с наибольшими темпами роста в долинных зонах;

• увеличение суммы активных температур на большей части территории, с наибольшими темпами роста в долинных зонах;

• статистически незначимая тенденция сокращения безосадочного периода (за исключением метеостанций Джалал-Абад и Узген);

• увеличение общей за год продолжительности тепловых волн (преимущественно в долинных зонах);

• увеличение продолжительности и числа случаев волн жары за период май-сентябрь (преимущественно в долинных зонах);

• увеличение числа дней с дневной температурой выше 25 и 30 градусов Цельсия в долинных зонах;

• увеличение числа дней с дневной температурой выше 10 градусов, пре-имущественно в предгорных и высокогорных районах;

• статистически значимое увеличение засушливости, за исключением районов расположения метеостанций Чаткал и Ит-Агар Джалал-Абадской области.

Каковы последствия именно для нашей страны?

За последние десятилетия изменение климата и его последствия для окружаю-щей среды, экономики и общества стали одной из наиболее актуальных глобальных проблем международного сообщества. Проведенный в 2010-2013 годах Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с Програм-мой развития ООН экспертный анализ определяет ситуацию в Кыргызстане как критическую с точки зрения перехода к необратимым климатическим изменениям.

Расчеты, проведенные экспертами при разработке приоритетных направлений адаптации к изменению климата, показывают, что для самых неблагоприятных сценариев изменения климата ежегодный экономический ущерб для республики к 2100 году может составить около 64,8 миллиарда сомов. Изменение климата негативно отразится на усилиях страны по сокращению бедности и повышению уровня жизни, развитию экономического производства и устойчивости горных экосистем.

Что должны сделать все страны мира, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону?

Климатические действия необходимо рассматривать с двух точек зрения. Первая группа действий, направленных на смягчение и недопущение дальнейшего изменения климатической системы, представляет собой меры превентивного и корректирующего характера и относится к митигации (смягчению последствий) из-менения климата. А вторая группа действий, это реакция на негативные воздействия, вызванные изменением климата. Это меры, направленные на повышение устойчивости антропогенных и природных систем к проявлениям изменения климата. То есть, адаптация.

Поскольку влияние человека на климатическую систему подтверждается научны-ми исследованиями, то для изменения ситуации необходимо регулирование не-которых видов деятельности хомо сапиенса, связанных, в частности, с выбросами парниковых газов. А поскольку изменение климата уже происходит, необходимо предпринимать меры и для того, чтобы приспосабливаться к ним.

Что должен сделать Кыргызстан?

Кыргызстан в числе других подписал и ратифицировал Рамочную Конвенцию ООН об Изменении Климата (РКИК ООН) в 2000 году. В настоящее время ее под-писали 196 стран мира. В 2015 году на 21-й сессии было принято Парижское со-глашение по РКИК ООН, которое впервые представило участникам возможность самим определить вклад, который они готовы сделать для митигации и адаптации к изменению климата для достижения цели соглашения – не допущению по-вышения глобальной температуры на 2 градуса Цельсия.

В 2015 году нами был разработан документ, в котором представлены цели по смягчению изменения климата или митигации. Согласно данному документу, Кыргызстан принял обязательства сократить выбросы парниковых газов в 2030 году на 11-14 процентов от уровня выбросов 2010-го года. По адаптации цель определена как сокращение ущерба от негативных воздействий и изменения климата на Кыргызстан.

Кроме того, в документе представлены цифры необходимых затрат на меры по митигации и адаптации. Так, для митигации Кыргызстану до 2100 года необходимо 1,6 -1,9 миллиарда долларов, а для адаптации - 1,5 миллиарда.

Откуда взялись эти цифры?

При разработке сценария действий междисциплинарная группа экспертов учи-тывала ранее принятые правительством приоритеты адаптации к изменению климата и отраслевых адаптационных программ по водным ресурсам и сельскому хозяйству, чрезвычайным ситуациям, здравоохранению и лесному хозяйству, и сохранению биоразнообразия. Но тот документ делался в сжатые сроки и не учел некоторых деталей. Поэтому сейчас ведется работа по его обновлению и дополнению с учетом новых данных.

Госагентство охраны окружающей среды в рамках подготовки первого двухгодичного доклада по РКИК ООН провело 4-ю национальную инвентаризацию парниковых газов, в результате которого у нас появился кадастр выбросов и поглощений парниковых газов за период 1990-2017 годов. Именно эти данные лежат в основе определения целей митигации.

Кроме того, мы проводили специальную сессию по сбору предложений видения экспертов того, что необходимо включить во второй документ.

Так среди мер по адаптации можно выделить следующие:

• Внедрение водо-эффективных технологий;

• Сохранение плодородия почв и развитие органического земледелия;

• Улучшение породности общественного стада;

• Улучшение системы здравоохранения;

• Усиление защитной инфраструктуры против ЧС;

• Сохранение и расширение площади лесов.

Среди мер по снижению выбросов парниковых газов предлагали:

• Снижение потерь при транспортировке тепловой и электрической энергии;

• Развитие электрического, гибридного и газового транспорта;

• Расширение энергоэффективного строительства и повышение энергоэффективности существующих зданий;

• Развитие возобновляемых источников энергии.

Все собранные предложения будут обработаны надлежащим образом и включены в итоговый документ. Таким образом мы получим план реализации с рассчитан-ными объемами средств, которые наша страна готова инвестировать сама, и тех средств, которые необходимо мобилизовать из внешних источников климатического финансирования.


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URL: https://www.vb.kg/397624
Теги:
погода, Кыргызстан
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