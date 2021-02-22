Долгожданная премьера балета "Ночь перед Рождеством" состоится 25 февраля

Премьера спектакля "Ночь перед Рождеством" состоится 25 февраля на Большой сцене Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Корреспонденты VB.KG побывали на генеральной репетиции балета и поговорили с его постановщиком.

Увидеть интереснейшее произведение, создававшееся практически с нуля, где все до единой партии исполняют учащиеся Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева, публика должна была еще год назад. Премьера была назначена на 20 марта 2020 года. Но случилась эпидемия коронавируса, в стране объявили карантин. Вернуться к работе удалось лишь в январе нынешнего года. Репетиции шли месяц, и вот теперь поклонники и ценители высокого искусства смогут оценить новый балет и труд юных исполнителей.

"Мне всегда нравился сюжет этого произведения Николая Гоголя. Мысли о создании балета на его основе возникли, когда я училась на третьем курсе Академии русского балета имени Вагановой. Я обсудила этот вопрос со своими педагогами, и в итоге именно постановка "Ночи перед Рождеством" стала моей дипломной работой. Насколько мне известно, в мире было всего два балета на основе этой повести. Основной трудностью сейчас было отсутствие какого-либо материала. Поскольку композитора, который взял бы на себя труд написать оригинальную музыку, у нас нет, решили работать с готовыми произведениями шести русских композиторов. Я сама отбирала отрывки из сочинений Римского-Корсакова, Мусоргского, Глазунова, Глинки, Чайковского и Щедрина. Где-то музыка нам подсказывала, что делать на сцене, а где-то мы подбирали ее под сюжет", - рассказала VB.KG хореограф Алия Аджибаева.

Художником-постановщиком балета в двух актах стал Николай Жестовский. Эскизы, по которым потом шили костюмы для всех героев спектакля, создавала Айдай Серкебаева. С юными исполнителями помимо самой Алии Аджибаевой работала также большая команда опытных репетиторов хореографического училища. Изначально планировалось, что на сцене будут исключительно учащиеся и студенты БХУ. Однако в связи с большим перерывом в работе и тем, что некоторые молодые артисты успели за это время выпуститься, в составе произошли некоторые изменения. Также вместе с ребятами на премьерном спектакле к зрителям выйдут и трое артистов театра оперы и балета.

Для самой Алии Аджибаевой, учащейся в настоящий момент уже в магистратуре Академии русского балета и занимающейся арт-проектированием, "Ночь перед Рождеством" – первая крупная постановка. Для того чтобы осуществить задуманное, был написан проект, который впоследствии поддержало Министерство культуры, информации и туризма КР.

"В репертуаре Бишкекского хореографического училища был всего один спектакль. Это "Щелкунчик". Теперь будет еще и "Ночь перед Рождеством". Я отдаю его училищу и, надеюсь, спектакль будет жить и публика увидит его еще не один раз. Во всяком случае, планов у руководства БХУ на него много. Возможно, балет смогут показать в регионах республики", - добавила Алия Аджибаева.