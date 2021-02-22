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Каждый день акимы четырех районов встречаются с бишкекчанами

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- Мария Стрельцова
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Столичная мэрия, районные акимиаты на постоянной оперативной связи с горожанами, сообщается на официальной странице мэрии Бишкека. Каждый день акимы четырех районов встречаются с бишкекчанами, решают хозяйственные вопросы.

Сегодня на прием главы Свердловского района Мурата Осмонова пришли 9 горожан. Обсуждены вопросы относительно оказания материальной поддержки, узаконения земельных участков и оформления жилья, получения разрешения на установку объектов облегченного типа, а также рассмотрен ряд вопросов по благоустройству и озеленению района.

Аким выслушал каждого, поручил районным службам и начальникам МТУ решить все вопросы в кратчайшие сроки.

Если у вас возникли вопросы, первая инстанция, в которую следует обращаться – это председатели домовых или квартальных комитетов, а также ТСЖ и муниципальные территориальные управления.

Жителей столицы всегда готовы выслушать и принять в районных акимиатах. Главы районов, акимы всегда на связи и можно оставлять свои обращения в едином окне в каждом районе:

Октябрьский район, с 9:00 до 18:00 часов, ул. Байтик-Баатыра, 17 (первый этаж, с правой стороны фойе), тел: 57-63-80, adm-oktyabr@bk.ru.

Первомайский район, с 9:00 до 18:00 часов, ул. Жибек-Жолу, 348 (первый этаж, с правой стороны фойе), либо по тел: 32-51-60, 62-46-35, adm-pervomai@meria.kg.

Свердловский район, (0312) 36-01-93, проспект Чуй № 28 в будние дни с 8:30 до 17:30 часов, кабинет 418.

Ленинский район, с 9:00 до 18:00 часов, пр. Чуй, №315 (первый этаж Ленинского акимиата, с левой стороны фойе), тел: 65-69-05,meria_leninadm@mail.ru.


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URL: https://www.vb.kg/397626
Теги:
аким, Бишкек, мэрия
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