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К Земле приблизится астероид со стадион размером

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К Земле 22 февраля приблизится астероид размером со стадион, сообщает lenta.ru со ссылкой на научно-исследовательский центр НАСА JPL. Космический объект пролетит на расстоянии около четырех миллионов километров от планеты.

По данным ученых, диаметр астероида 2020 XU6 составляет 213 метров. Кроме него в ближайшие сутки к Земле подлетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (он окажется на расстоянии в 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пролетит еще дальше - в 6,9 миллиона километров от Земли.

Ранее астрономы Университета Аризоны выяснили природу неизвестного объекта, который был обнаружен в сентябре 2020 года на орбите вокруг Земли. Хотя ряд исследователей предполагал, что он является астероидом, специалисты пришли к выводу о его искусственном происхождении.


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URL: https://www.vb.kg/397627
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