Железная дорога - мост китайско-кыргызской дружбы и сотрудничества

С момента запуска в конце 2024 года строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, знакового проекта сотрудничества в рамках совместного строительства "Пояса и пути", который продвигается лично лидерами трех стран, китайские и местные строители прилагают все усилия для высококачественного строительства этой железнодорожной магистрали. В процессе совместной работы они сильно подружились. Среди таких примеров - китайский инженер Ян Дун и кыргызский строитель Жолболду Корчубаев, которые стали большими друзьями, сообщает Синьхуа-новости.

Ян Дун обладает более чем 40-летним опытом работы на передовой линии строительства железных дорог. Он работает техническим руководителем проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и отвечает за обучение кыргызских строителей. 32-летний Жолболду Корчубаев из Джалал-Абадской области Кыргызстана - один из его друзей.

По мнению Жолболду Корчубаева, участие в строительстве данного проекта -- одно из самых важных событий в его жизни. "У нас никогда не было такой современной железной дороги. Для меня это - не просто работа, а способ личностного роста и осуществления своей мечты", - сказал он.

Поначалу, признался Жолболду, когда еще не привык к новому для себя профессиональному оборудованию и технологиям, подумывал сдаться. Однако Ян Дун терпеливо обучал его и показывал, как правильно выполнять работу. Многократная практика помогла кыргызскому строителю освоить все необходимые навыки, и теперь он в совершенстве владеет техникой сварки арматуры и эксплуатации различного оборудования, а также хорошо знаком со стандартами и нормами железнодорожного строительства.

Молодой строитель считает, что навыки и мастерство изменили его жизнь. "Он щедро делится своим опытом, и мы вместе работаем над великим проектом. Эта дружба особенно ценна", - сказал он.

Ян Дун особо гордится тем, что его кыргызский друг уже способен самостоятельно выполнять различные задачи. Однако в первые дни работы в Кыргызстане он сам столкнулся с некоторыми трудностями.

"Среди них - суровая зима и языковой барьер", - сказал Ян Дун, добавив, что Жолболду Корчубаев помогал ему адаптироваться к климату и познакомил с местными обычаями, поэтому эти трудности были успешно преодолены. "Я так рад, что через этот крупный проект я научился общаться с людьми из другой страны и с другим менталитетом", - поделился китайский инженер.

Говоря о перспективах железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, Ян Дун отметил, что ее ввод в эксплуатацию значительно облегчит передвижение людей между Китаем и Кыргызстаном и будет способствовать развитию инфраструктуры в прилегающих к дороге деревнях и поселках, а также образования и здравоохранения, что позволит повысить уровень жизни местного населения.

Жолболду Корчубаев считает, что новая железнодорожная магистраль - это дорога надежды, которая поведет Кыргызстан к процветанию. "Транспортировка грузов станет удобнее, что будет способствовать появлению новых предприятий и созданию рабочих мест. У молодежи появится больше возможностей, а дети смогут посмотреть мир", - рассказал он.

По мнению обоих строителей, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан - это не только транспортный путь, но и путь дружбы и сотрудничества. "За год с лишним работы строители наших стран уже стали большой семьей", - констатировал Ян Дун.

По словам Жолболду Корчубаева, во время совместной работы он по-настоящему почувствовал трудолюбие и доброту китайского народа. "Эта железная дорога сблизила народы наших стран еще до ввода ее в эксплуатацию, и еще больше укрепит сотрудничество между нами, позволяя цветку дружбы зацвести еще пышнее", - заявил кыргызский строитель.

На фото "Синьхуа": Стройплощадка ключевого объекта железной дороги.

Китайские рабочие строят тоннель на железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Рабочие устанавливают вентиляционное оборудование для одного из тоннелей на железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан.