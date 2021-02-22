"Это просто отстой!" Казахстанский бизнесмен о пересечении границы КР и РК

Один из влиятельных бизнесменов Казахстана, путешественник и меценат Маргулан Сейсембай на прошлой неделе посетил Бишкек, где провел ряд встреч в том числе с депутатами Жогорку Кенеша, чиновниками, блогерами и журналистами. На обратном пути бизнесмен на себе почувствовал все "прелести" пересечения кыргызско-казахской границы. "Это просто отстой" описал он свое трехчасовое пребывание на пункте пропуска, и резюмировал, что власти только на словах декларируют, что мы братские народы. Своими впечатлениями он поделился в социальных сетях.

"Вчера выехал из Бишкека в 18-05. На пограничном переходе был в 19-07. Кыргызскую границу прошел за минут 15. Казахстанский пограничный пункт это верх неэффективности и бардака. Все сделано для того, чтобы унизить человека, заставлять ждать и показать, что он никто для этой страны. Стоят огромные очереди из фур. Казахстанские пограничники все 100% машин направляют на рентген, плюс досмотр. Половина пограничников спит. Один человек только сидит на рентгене. Всем все пофиг, до людей никому нет дела. Это просто отстой!

Дорога заняла 7,5 часов, из которых, я 3 часа проходил границу! Никто в этой стране не может догадаться разделить потоки фур и легковых автомобилей? Нельзя купить ещё пару рентген аппаратов? Нельзя упорядочить процедуры? Вместо стоимости одной колонны LRT в Астане можно было бы обустроить этот несчастный погранпереход, где проходят сотни тысяч людей в год.

Граница это пол беды. Вторая, это "убитая" дорога. Половина пути изрыто, колдобины. Расстояние между Бишкеком и Алматы всего 234 километра, которое можно было бы проехать за 2 часа максимум. А я проехал 7,5 часов!

Наши власти только на словах декларируют, что мы братские народы. Судя по погранпереходу и дороге, у нас отношения хуже, чем между Палестиной и Израилем.

И это я пишу на холодную голову. Представляете, что я написал бы вчера?", - написал Маргулан Сейсембай.

Отметим, Кыргызстан и Казахстан имеют общую линию государственной границы. Обе республики входят в Евразийский экономический союз, основными принципами которого является свобода передвижения товаров и людей. Для Кыргызстана граница с Казахстаном - единственный наземный путь на рынки союзников, однако регулярно на границе образовываются километровые очереди из груженных товарами грузовиков.