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Финразведки России и Кыргызстана выявили лиц, причастных к терроризму

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- Евгений Денисенко
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В борьбе с незаконными организациями, занимающимися финансированием терроризма, представители России тесно взаимодействуют с коллегами из других стран, в том числе Кыргызстана. О таком взаимодействии сообщил Владимиру Путину директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

Говоря о противодействии финансированию терроризма, Чиханчин отметил: "Работа, конечно, ведётся в первую очередь под эгидой Национального антитеррористического центра. И здесь совместно с кредитными организациями по тем признакам, которые мы разработали с ФСБ и МВД, выявлено более 2,3 тысячи физических и более одной тысячи юридических лиц, которые подозреваются в проведении или участии финансовой деятельности по терроризму.

Заморожены активы более 1200 человек, физических лиц, заблокировано 1600 активов, это в рамках несудебного разбирательства, в рамках межведомственной комиссии, которая создана по вашему распоряжению. Закрыт въезд 20 иностранцам, возбуждено более 250 дел о терроризме, порядка 150 связаны с финансированием терроризма. И совместно с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана выявлено порядка 1200 лиц, имеющих отношение к терроризму, и активы их тоже заморожены".

"Мы сейчас очень плотно работаем по минимизации рисков применения санкций в отношении юридических и физических лиц со стороны отдельных стран и международных организаций", - проинформировал главу государства глава Росфинмониторинга. И выделил два направления.

"Первое, - заявил Чиханчин – это максимально с участниками антиотмывочной системы стараемся построить, чтобы не выходили деньги преступные и сомнительные за рубежом и не становились поводом для разбирательств финансовых разведок и спецслужб и соответствующие санкции не применялись. И второе. Если всё-таки такое случилось, то с коллегами из-за рубежа стараемся быстро разобраться с каждой ситуацией. Если появляются признаки состава преступления, передаём в наши правоохранительные органы для возбуждения дела. Если нет – стараемся доказать, что это хозяйственная деятельность, и никаких действий в отношении наших физических и юридических лиц применять нельзя. Как правило, мы находим общее понимание, и коллеги за рубежом нас слышат".

По словам Юрия Чиханчина, Росфинмониторинг сейчас плотно работает с Международным учебно-методическим центром, который даёт возможность обучать, повышать финансовую грамотность населения.

"Только государственных служащих 1,5 тысячи мы отучили и более отучили 26 тысяч специалистов в области финансовых институтов. Мы обучаем и иностранных коллег, в первую очередь из стран евразийской группы, СНГ: Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана – более 2 тысяч человек отучили. И используем наш международный сетевой институт, в котором на сегодняшний день 40 учебных заведений из семи стран, единое программное обучение, единые учебники готовим и передаём нашим коллегам, совместно с ними готовим. У нас обучается порядка 4 тысяч студентов из 30 стран".

Кроме того, сообщил Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг сейчас активно работает по повышению финансовой грамотности населения совместно с Центральным банком и Министерством финансов РФ. "И, конечно, работа идёт в первую очередь с нашими коллегами за рубежом, мы отрабатываем много", - подчеркнул он.

Напомним, что на днях Евразийский экономический союз заключил Меморандум о взаимопонимании с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Этот документ от ЕАГ подписал ее председатель, директор Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. В эту группу входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, статус наблюдателя при ней имеют 16 стран и 23 международные организации. А 2 февраля в режиме видеоконференции состоялось 16-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ, участие в нем приняли делегации соответствующих ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Члены Совета утвердили план своей работы на ближайшие два года. Речь шла, в том числе, о создании Международного центра оценки рисков и финансирования терроризма, который будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/397641
Теги:
Россия, Госслужба финразведки, Кыргызстан
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