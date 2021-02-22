Там, где пакуют китлап, наливают сок и гора памперсов. Гид по СЭЗ "Бишкек"

Для воспитанников детской деревни "SOS" организована экскурсия по производственным предприятиям свободной экономической зоны "Бишкек". Инициатива принадлежит генеральному директору СЭЗ "Бишкек" Кудрету Тайчабарову.

Как сообщили сотрудники СЭЗ, дети увидели, как работают цеха и фабрики, посетили выставочный зал, ознакомились с ассортиментом продукции, посмотрели документальный фильм о деятельности СЭЗ "Бишкек" и приняли участие в мастер-классе по "Sport Stacking" от воспитателей детского сада №168.

Затем они посетили завод по производству напитков Lets Go, швейную фабрику Salkyn, фабрику масок и подгузников Peyvand.

"Мы должны каждый день уделять внимание детям, развивать их мировоззрение, углублять знания", - сказал Тайчабаров.