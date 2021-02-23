"Заполнить свободные рабочие места на стройках россиянами пока не удается"

О серьезном дефиците иностранной рабочей силы в Москве недавно заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

- Были проблемы дефицита иностранной рабочей силы, но теперь они обозначились в силу снятия ограничений более серьезно. На сегодня мы работаем вместе с соответствующими департаментами правительства столицы по оргнабору граждан Узбекистана и Таджикистана на стройки и в жилищный комплекс столицы, - сказал Горовой.

В МВД России также высказывалось предположение, что пандемия может изменить рынок труда в стране. И если РФ не откроет границы для мигрантов в предстоящие месяцы, то миграционный рынок рискует измениться навсегда. Придется платить больше и чаще коренному населению, уже сегодня наблюдается удорожание стоимости рабочей силы.

Замминистра строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин рассказал, что для реализации крупных объектов в сфере строительства в Россию было ввезено около 14 тысяч иностранных граждан, преимущественно из Центральноазиатского региона.

Ранее премьер–министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает на 2021 год допустимую долю иностранных работников для ряда сфер экономической деятельности. В лесоводстве и лесозаготовке, а также в выращивании овощей это составляет 50 процентов от общего числа рабочих, а в строительстве - 80 процентов.

Попытка работодателей заполнить свободные рабочие места на стройках россиянами пока не возымела успеха. Так считает эксперт по миграции Наталья Власова. Многие местные жители не хотят идти на работу в строительстве из–за ее тяжести. А другим невыгодно приезжать из регионов в Москву, прочие крупные города, поскольку им придется искать жилье и платить за его аренду.

Эксперт отмечает актуальность поручения Владимира Путина упростить процедуры привлечения иностранцев для работы на стройках. Такие меры, полагает Власова, помогут избежать возможных срывов сроков сдачи в эксплуатацию нового жилья и социальных объектов.

Из–за пандемии коронавируса РФ покинуло около 40 процентов трудовых мигрантов. А сегодня многие из них испытывают проблемы с обратным въездом. В связи с этим ряд сфер, особенно строительная и ЖКХ, испытывают острую нехватку рабочих рук.