Тренер сборной КР воздержался от прогноза относительно путевок в Токио

Более 100 ведущих борцов греко-римского стиля Кыргызстана выявляли сильнейших в завершившемся в Бишкеке чемпионате страны по этому виду спорта. Теперь победители турнира получат реальные шансы завоевать путевки на Олимпиаду - 2021 в Токио.

Концертный зал столичного Дворца спорта, в котором прошел турнир, в течение двух дней был забит до отказа. И в этом нет ничего удивительного. Греко-римская борьба в Кыргызстане уже давно стала одним из самых популярных видов спорта. О причинах любви к такой не самой зрелищной дисциплине корреспонденту VB.KG рассказали специалисты греко-римской борьбы.

Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Кыргызстана Шаршен Касенов: "Греко-римляне завоевали любовь болельщиков своими победами на международных турнирах, простым людям нравятся успешные спортсмены, они гордятся ими".

Заслуженный тренер республики Петр Ялома:" Еще в 90-е годы бывшие руководители Федерации греко-римской борьбы сумели сохранить тренерский костяк. В результате наставники сумели воспитать призеров Олимпиады в Пекине Каната Бегалиева и Руслана Тюменбаева, победителя Азиатских игр Данияра Кобенова и многих других выдающихся борцов. И что особенно приятно, на смену ушедшим лидерам приходят новые таланты, которые обязательно завоюют зрительские симпатии".

Каждый поединок на завершившемся турнире был по-своему интересным и непредсказуемым. Что примечательно, борцы из периферии дали настоящий бой представителям столицы. А этот факт говорит о том, что греко-римская борьба успешно развивается и в регионах. Первое место в весовой категории до 55 килограммов занял представитель Дирекции по Олимпийским видам спорта Нурмухамед Абдуллаев. Финальная схватка между борцами Жоломаном Шаршенбековым и Калы Сулаймановым, выступающих в весовой категории до 60 килограммов, была признана одной из самых зрелищных и упорных. Шаршенбеков победил благодаря отлично исполненному приему под названием мельница.

Первое место в весовой категории до 63 килограммов занял воспитанник СДЮШОР села Ленинское Аламудунского района Урмат Аматов. В далеком 2010 году он стал победителем Первой Всемирной юношеской олимпиады, но потом получил тяжелую травму и надолго выбыл из строя. Спортсмену понадобились годы для полного восстановления, но теперь он в строю и претендует на получение путевки на взрослую Олимпиаду.

Далее победителями чемпионата страны стали: Марлен Асикеев (*67), Шухрат Сайтазимов (72), Акжол Махмудов (77), Калидин Асыкеев (82), Атабек Азисбеков (87), Узур Джузупбеков (97) и Роман Ким (130).

Комментируя итоги турнира, главный тренер сборной Кыргызстана Азат Эркимбаев сообщил корреспонденту VB.KG: "Я доволен выступлениями кандидатов в национальную дружину страны. Все они бились до последнего, заметно прибавили в мастерстве. Но дело в том, что состав сборной значительно обновлен, у некоторых наших подопечных не хватает опыта выступлений на международной арене, поэтому я воздержусь от прогнозов относительно плана по завоеванию путевок в Токио".

Сейчас наша сборная по греко-римской борьбе готовится к международным состязаниям в Киеве, затем примет участие еще в одном подготовительном турнире, а в апреле главный экзамен: лицензионный турнир в Алматы. После него тогда можно уже будет судить о силе нашей обновленной сборной.