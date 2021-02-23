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Как выглядит земля после пожара близ Токмока (Эксклюзив)

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- Сыягуль Караман
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Когда-то здесь водились тигры. Близ города Токмок. Уничтоженные пойменные леса реки Чу. Фотографии с этих мест предоставил специально для VB.KG известный фотожурналист и экоактивист, представитель ecomap.kg Влад Ушаков.

По его словам, сгорел не камыш, сгорели деревья лоха и тамариска, которые растут десятилетиями, плюс в пожаре погибли птицы, которые там гнездились, насекомые, земноводные, звери от зайцев до ежей.

Как отмечается, это варварское отношение к природе и окружающему миру. Пожары именно на этом участке происходят периодически каждый год, нанося ущерб природе.

Напомним, 18 февраля возле Токмака вдоль объездной дороги горели поля и лес. По информации МЧС КР, уничтожено больше 60 гектаров лесопосадок.


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URL: https://www.vb.kg/397654
Теги:
Токмак, экология
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