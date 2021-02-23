Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Кыргызстане

Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V").

Как сообщили в пресс-центре Минздрава, регистрация вакцины в Кыргызстане позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции.

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Данная вакцина разработана ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи" МЗ РФ и зарегистрирована в России в августе 2020 года.

Гам-КОВИД-Вак – это комбинированная векторная вакцина, полученная биотехнологическим путём, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит из двух компонентов, в состав каждого из которых входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека.