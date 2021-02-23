"Из Матраимова делают крайнего". За ним стояли первые лица страны?

Заслуженный артист Кыргызстана, известный певец и композитор Бек Борбиев вчера разместил на своей странице в Facebook пост о своем друге Райымбеке Матраимове.

Бек Борбиев написал, что осенью шел в политику с партией "Мекеним Кыргызстан", и был исключен из списка. "Друг (Матраимов) объяснил тем, что меня вычеркнули из списка, посчитав "неуправляемым", - пишет певец.

По словам Борбиева, Матраимов был просто "менеджером" таможенной системы, за которым стояли бывшие президенты - Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков. Певец также заявил, что его друг, несмотря на возможности, не сбежал из Кыргызстана, и будет бороться.

"Кстати, мой друг говорил, что бывший президент "сделал" его символом коррупции, и дал имя Райым-миллион, делают из него крайнего. А на самом деле - он был лишь рядовым менеджером под ними, те, кто воровал – они сами", - написал Борбиев.

(Полную версию письма Б.Борбиева читайте на нашем сайте на кыргызском языке)