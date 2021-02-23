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Лепешки лежат на грязных сидениях. Люди возмущены доставкой хлеба на точки

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- Виктория Гунгер
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В редакцию VB.KG обратился читатель Рустам. Он выразил резонное возмущение тем, как на отдельные точки по продаже продуктов питания доставляют лепешки.

- Они лежат на панели, на сидениях авто. Кто до этого и в чем сидел на них неясно. Окно открыто, на улице грязь, которая влетает в салон. Потом этом хлеб покупают люди. Кто следит за такими доставщиками? Кто проверяет такую продукцию на соответствие саннормам? - возмутился читатель Рустам.

По фото видно, что точки расположены на одном из авторынков страны. Заглядывает ли в них Санэпидемстанция, вопрос, скорее, риторический.


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URL: https://www.vb.kg/397667
Теги:
Госсанэпиднадзор, рынок, Бишкек, Кыргызстан
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