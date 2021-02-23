Страны ЕАЭС готовятся улучшать взаимное транспортное сообщение

В Евразийском экономическом союзе согласована "дорожная карта" по реализации транспортной политики на 2021–2023 годы. Этот документ проработали заместители руководителей транспортных ведомств стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России - на заседании, которое состоялось в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева (Кыргызстан).

Как отметили в ЕЭК, мероприятия, включенные в проект "дорожной карты", развивают положения Договора о Евразийском экономическом союзе, касающиеся транспорта и инфраструктуры, учитывают особенности развития автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, обеспечивают реализацию задач и приоритетов транспортной политики.

Документ предусматривает дальнейшую гармонизацию соответствующих законодательства стран ЕАЭС, внедрение в Союзе электронных транспортных документов, развитие смешанных и контейнерных перевозок, комплексное развитие евразийских транспортных коридоров, в том числе транспортно-логистических центров.

Также определены приоритеты отраслевого развития интеграции в сфере транспорта. Предполагается совершенствование механизма контроля за движением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, синхронизация процедур, необходимых для перевозки опасных грузов. Речь идет и о либерализации международных автомобильных перевозок грузов, введении и применении конвенционных запрещений в сфере железнодорожного транспорта, предоставлении равных условий для авиакомпаний при осуществлении полетов между странами Союза.

Все эти вопросы, как подчеркнуто, имеют важное значение для формирования отраслевых рынков и углубления интеграционных процессов в сфере транспорта. А в области гражданской авиации страны ЕАЭС продолжат работу, направленную на снятие до 2025 года существующих ограничений при выполнении пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Предусмотрено, что проект "дорожной карты" будет внесен для утверждения Евразийским межправительственным советом в первом полугодии 2021 года.