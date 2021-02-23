Погода
$ 84.44 - 84.76
€ 101.95 - 102.77

Как премьер Марипов поздравлял защитников Отечества (видео)

114  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов посетил войсковую часть № 73809 Министерства обороны и принял участие в торжественном построении, приуроченному к празднованию Дня защитника Отечества.

На своей официальной странице в соцсетях глава правительства сообщил, что ознакомился с боевой техникой и вооружением войсковой части и организацией питания военнослужащих.

Стоит отметить, что 16 февраля текущего года Премьер-министр Улукбек Марипов подписал решение об увеличении нормы продовольственных пайков военнослужащих, в соответствии с которым в рацион военных включены дополнительные продукты питания, в том числе колбасные изделия, сыр, сгущенное молоко и фрукты.

Данное решение было принято в целях улучшения организации питания и укрепления здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Норма продовольственного пайка военнослужащих не менялась с 2002 года.

Премьер Улукбек Марипов поздравил военнослужащих с праздником, пожелав успехов в боевой подготовке, а также вручил сертификат на выделение финансовых средств в размере 100 тысяч сомов на приобретение широкоформатного мультимедийного проектора для улучшения досуга личного состава и проведения занятий по боевой подготовке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397674
Теги:
Улукбек Марипов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  