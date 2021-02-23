Как премьер Марипов поздравлял защитников Отечества (видео)

Сегодня премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов посетил войсковую часть № 73809 Министерства обороны и принял участие в торжественном построении, приуроченному к празднованию Дня защитника Отечества.

На своей официальной странице в соцсетях глава правительства сообщил, что ознакомился с боевой техникой и вооружением войсковой части и организацией питания военнослужащих.

Стоит отметить, что 16 февраля текущего года Премьер-министр Улукбек Марипов подписал решение об увеличении нормы продовольственных пайков военнослужащих, в соответствии с которым в рацион военных включены дополнительные продукты питания, в том числе колбасные изделия, сыр, сгущенное молоко и фрукты.

Данное решение было принято в целях улучшения организации питания и укрепления здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Норма продовольственного пайка военнослужащих не менялась с 2002 года.

Премьер Улукбек Марипов поздравил военнослужащих с праздником, пожелав успехов в боевой подготовке, а также вручил сертификат на выделение финансовых средств в размере 100 тысяч сомов на приобретение широкоформатного мультимедийного проектора для улучшения досуга личного состава и проведения занятий по боевой подготовке.