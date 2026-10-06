Из-за долгов за учебу вузы удерживали дипломы и аттестаты граждан

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызстана Джамиля Джаманбаева призвала высшие учебные заведения не удерживать оригиналы личных документов граждан из-за финансовых обязательств. С начала года в Институт Акыйкатчы поступило три таких обращения, два из них касались Ошского государственного университета, еще одно - Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева.

По данным института, вузы отказывались возвращать аттестаты и дипломы до возмещения расходов на обучение. Акыйкатчы подчеркивает, что финансовый спор между студентом и учебным заведением носит гражданско-правовой характер и может разрешаться в судебном порядке, а личные документы не могут использоваться в качестве залога.

После обращения Института Акыйкатчы в Генеральную прокуратуру и принятия акта прокурорского реагирования двум гражданам вернули документы, которые находились в ОшГУ.

В первом случае С.У.К. обратился к омбудсмену из Германии. Оригинал аттестата был необходим ему для поступления в учебное заведение в Берлине.

В 2022 году он поступил на бюджетное отделение ОшГУ. После окончания второго курса в 2024 году взял академический отпуск и уехал на заработки за границу. В 2025 году С.У.К. подал заявление об отчислении по собственному желанию. Однако университет потребовал оплатить обучение за два года и отказался возвращать оригинал аттестата.

В другом случае гражданин У.С. не мог получить свой диплом в ОшГУ на протяжении 12 лет.

В 2014 году он поступил в магистратуру ОшГУ на факультет международных отношений по направлению "Политология" и при поступлении сдал оригинал диплома по специальности "Юриспруденция". По словам заявителя, затем он переехал в Бишкек и ни разу не посещал занятия. Несмотря на это, вуз перевел его на второй курс, а позже отчислил. При этом от У.С. потребовали оплатить один год обучения и не возвращали оригинал диплома.

По этим обращениям Институт Акыйкатчы направил официальные письма в Министерство науки, высшего образования и инноваций и ОшГУ. Однако ведомство и университет отказались возвращать документы до погашения задолженности.

В своих ответах они ссылались на положение "О государственных образовательных грантах образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования". Согласно ему, студенты, обучавшиеся за счет государственного бюджета, в случае прекращения обучения без уважительных причин обязаны возместить государству расходы на подготовку специалиста.

Джамиля Джаманбаева отметила, что требование о возмещении расходов является финансовым обязательством. При этом в соответствии со статьей 4 Закона "О залоге" личные документы, в том числе аттестат о среднем образовании и диплом о высшем профессиональном образовании, не могут удерживаться в качестве залога.

Институт Акыйкатчы обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям учебного заведения. По результатам проверки был принят акт прокурорского реагирования, после чего оба гражданина получили свои документы из ОшГУ.

Третий случай касается бывшей студентки Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева. Она обратилась к Акыйкатчы за помощью в возвращении оригинала аттестата.

Заявительница проучилась в КГМА один год на бюджетном отделении и в 2023 году была отчислена из-за неуспеваемости. По данным Института Акыйкатчы, с тех пор академия отказывается возвращать ей аттестат и требует возместить расходы государства на подготовку специалиста в размере 70 353 сомов.

Акыйкатчы направила обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям КГМА.