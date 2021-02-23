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США готовят Кыргызстан к новой революции?

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Назначения, которые после прихода к власти делает Джозеф Байден говорят о том, что администрация нового президента США заполняется идеологически заряженными леволиберальными демократами, которые замотивированы насаждать свои ценности по всему мира, и будут использовать для этого любые средства. Акценты во внешней политике поставлены на усиление противодействия с Россией и Китаем. На эти цели американскими властями выделено 600 млн долларов.

Очевидно, что в контексте данного противодействия первостепенный интерес для американцев представляет Центральная Азия, которая традиционно находится в сфере влияния "врагов" США. Для стран региона это будет означать усиление вмешательства Вашингтона в их внутренние дела.

Уже сейчас, американцы предпринимают попытки взять под контроль избирательный процесс в Кыргызстане, чтобы привести во власть лояльных США политиков. Активизация в этом направлении началась еще при прежней администрации Белого дома – в 2019-2020 годах во время подготовки и проведения выборов в Жогорку Кенеш.

Проигранная Вашингтоном "революция"

К парламентским выборам 2020 года силами США в Кыргызстане был сформирован внушительный политический ресурс, помимо партии "Реформа" Вашингтон делал ставку на ряд других политических объединений – "Ата Мекен", "Социал-демократы", "Бир Бол".

Ранее Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 2,5 млн долларов на выборы в ЖК КР в 2020 году. Часть из них была нацелена на поддержку проамериканских кандидатов и информационное сопровождение в их пользу, вторая часть на создание и деятельность ОФ "Общее дело".

Фонд был создан в преддверии прошлых парламентских выборов. Данная организация, действуя в интересах своих американских спонсоров – ЮСАИД и правительства США, занималась не только мониторингом предвыборных процессов и самих выборов – собирали факты подкупа голосов и другие нарушения, но и формировали предпосылки для дестабилизации пост-выборной общественно-политической ситуации в стране. В преддверии выборов фондом был составлен рейтинг политических партий, в который были включены все проамериканские партии – "Реформа", "Чон Казат", "Бир Бол", а также давно не существующие партии. Данные этих, так называемых, социсследований должны были послужить дополнительным поводом для массовых протестов против итогов выборов.

Важно отметить, что к данной работе были привлечены около тысячи молодых людей из АУЦА, директором которого в начале 2020 года был назначен Эндрю Качинс, который до Бишкека работал в Москве и руководил программой Центра стратегических и международных исследований по России и Евразии (CSIS) – неправительственная организация, аналитический центр ЦРУ.

По сути, деятельность ОФ "Общее дело" создала предпосылки для октябрьских событий в Кыргызстане. Именно работа фонда послужила официальным поводом для организации митингов против итогов выборов.

План состоял в том, что проигравшие партии объединятся и выйдут на митинг с требованием отменить итоги голосования. Далее по плану мирная акция должна была перерасти в массовый протест и освобождение из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников, прежде всего, Сапара Исакова, которого Вашингтон хотел бы видеть следующим президентом КР. Атамбаеву отводилась роль лидера новой революции, в результате которой Сооронбай Жээнбеков должен был покинуть свой пост.

Словом, Вашингтон использовал апробированную тактику вмешательства во внутренние дела иностранных государств и организации "цветных революций". Несколькими месяцами ранее схожий сценарий был применен, например, в Белоруссии.

План американцев почти сработал. Практически сразу после закрытия избирательных участков на площади "Ала Тоо" стала собираться объединенная оппозиция, которая заявила, что не признает итоги голосования, и выступила с резкой критикой в адрес Центризбиркома и властей Кыргызстана, допустивших такие "грязные" выборы.

На следующий день из СИЗО ГКНБ был освобожден Алмазбек Атамбаев, которому предстояло возглавить очередной переворот. Вместе с ним были освобождены и некоторые из его сторонников. Но в течение нескольких дней инициативу у проамериканских протестующих перехватила другая группа во главе с Садыром Жапаровым. Он и его сторонники взяли все управление страной в свои руки. Атамбаев был возвращен в СИЗО, фактически планы проамериканской оппозиции были нарушены.

Проигран бой, но не война?

Упустив из своих рук инициативу осенью 2020 года, Вашингтон бросил все силы к подготовке нового сценария по дестабилизации ситуации в Кыргызстане, разглядев для себя массу возможностей при проведении новых выборов – зимой 2021 года в Кыргызстане прошли президентские выборы и плебисцит по форме правления, на весну намечены референдум по конституционной реформе и парламентские выборы.

Досрочные выборы президента

Внешне участие проамериканского ресурса в президентских выборах было менее активным по сравнению с парламентскими выборами 2020 года.

Несмотря на внушительную поддержку со стороны американских кураторов – заявления дипломатического представителя Вашингтона в Бишкеке и предоставление мощного информационного сопровождения в масс-медиа, было очевидно, что победа в выборах прозападных кандидатов – Клары Сооронкуловой или Равшана Жээнбекова – не являлась целью их участия в предвыборной президентской гонке.

Не исключено, что отчасти это было связано с тем, что Вашингтон пытался договориться с будущим президентом КР и его окружением. Выступая в конце октября прошлого года в американском институте мира, первый заместитель помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник заявил, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с новыми властями Кыргызстана. По его словам, спектр общих интересов включает борьбу с организованной преступностью и коррупцией в республике, а также проведение парламентских выборов в 2021 году. Сотрудник Госдепартамента сообщил, что США готовы оказать содействие и всестороннюю поддержку в их проведении.

Между тем, Вашингтон использовал президентские выборы, и как промежуточный этап в подготовке к предстоящему референдуму и выборам в Жогорку Кенеш, во время которого происходило накопление протестного потенциала через попытку подорвать авторитет новой власти, который мог быть использован и как дополнительный рычаг давления на официальный Бишкек.

Здесь следует напомнить несколько наиболее показательных шагов, предпринятых в этом направлении. Во-первых, в предвыборный период посол США Дональд Лу не только выступал с жесткой критикой по поводу конституционной реформы, но и подчеркивал свое неодобрение в адрес отдельных кандидатов. Гражданские активисты в свою очередь рассказывали о том, что инициативу по изменению Основного Закона не одобряет Венецианская комиссия и прочие международные институты. Неправительственный сектор также организовал еженедельные марши протеста против конституционной реформы.

Параллельно многочисленные наблюдатели, завербованные "агентами влияния" для мониторинга выборов, осуществляли сбор и накопление всевозможных нарушений в предвыборный период и в день голосования. Все эти данные тут же публиковались на страницах радио "Азаттык", Kloop.kg и других медиа-ресурсов, получающих финансирование от Фонда Сороса, ЮСАИД и т.д.

Дополнительные средства Kloop.kg получил на рекрутирование двух тысяч "независимых" наблюдателей, основную часть из которых составили студенты АУЦА и других вузов. По некоторым данным, каждый из них получил 5 тысяч сомов за работу на избирательных участках в день выборов, где они фиксировали и передавали в центр малейшие нарушения и другую информацию, которую можно было бы использовать против кандидата №1.

В центре тем временем, передаваемую из участков информацию, обрабатывали специально подготовленные и обученные в медиа-школе редакции журналисты, задачей которых было подать информацию таким образом, чтобы она выставляла кандидата Садыра Жапарова в максимально негативном свете.

Негативную информацию, касающуюся преимущественно Садыра Жапарова, подбрасывали масс-ресурсам и наблюдатели ОФ "Общее дело", созданного накануне парламентских выборов 2020 года. Данная структура, не просто финансируется ЮСАИД, она работает в интересах западных стран, которые делегировали ей функции наблюдателя от стран ЕС и США.

Стоит отметить, что западные медиа-тренеры работали с местными СМИ и проводили обучающие программы для молодых журналистов не только по теме выборов. Так, финансируемая США неправительственная структура "Пражский центр гражданского общества" организовал в Центральной Азии обучающую программу для журналистов-расследователей в сфере трансграничной коррупции. В качестве спикеров выступили представители Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Основным примером в рамках данной программы было расследование о коррупции на таможне КР, в котором, как известно, главным антигероем стал экс-зампредседателя Государственной Таможенной Службы КР Раимбек Матраимов.

Примечательно, что его имя также использовалось американским дипломатом Дональдом Лу для манипулирования общественным мнением в Кыргызстане. Во время предвыборной кампании посол назвал арест бывшего высокопоставленного таможенника "голивудской постановкой", потребовав от властей республики ускорить "реальное расследование в отношение Матраимова".

После выборов посольство США сделало заявление, в котором говорилось о многочисленных нарушениях, в том числе о запугивании избирателей, допущенных со стороны одного из кандидатов, призвав правоохранительные органы принять меры по данным фактам. Несмотря на это, Вашингтон признал победу Садыра Жапарова.

Однако, по мнению экспертов, признание – это лишь маневр, нацеленный усыпить бдительность новой власти. США не намерены отступать, их задача – полноценное возвращение в Кыргызстан с целью не только диктовать здесь свою демократическую повестку и продвигать свои либеральные ценности, но и активно влиять на внутри и внешнеполитические процессы.

"Жаркая" весна 2021 года

Очевидно, что Вашингтон будет наращивать темпы своего влияния на выборные процессы в Кыргызстане, которые рассматриваются американской стороной, как хорошая возможность вернуть себе влияние не только в республике, но и во всей Центральной Азии.

Сегодня особый интерес для них представляют намеченный на апрель референдум по изменению Конституции и парламентские выборы, которые должны состояться в мае. Очевидно, что США постарается придать максимально негативный имидж проведению конституционной реформы в КР, которая перечеркнет "достижения демократии", сделанные республикой при активном участии Запада за последние 10 лет. При этом, итоги референдума использовать в качестве детонатора общественно-политической ситуации в стране вряд ли получится, тогда как выборы в Жогорку Кенеш для этих целей очень хорошо подходят.

Тем более, что у американцев для организации очередной революции есть все необходимое – обкатанный сценарий, внушительный политический ресурс, напитанные финансами, готовые к старту неправительственный сектор и средства массовой информации, а также несколько сот миллионов долларов на непредвиденные расходы.

Стоит ожидать и финансовую поддержку политическим силам КР от Вашингтона, которые будут разделять позицию новой администрации США и участвовать в предстоящих парламентских выборах. Однако, как и осенью 2020 года, исходя из понимания, что прозападные партии вряд ли смогут получить большинство мандатов, основной целью их участия в выборах станет моделирование поствыборной ситуации и организация массовых акций протеста против их итогов, которые, по замыслу заокеанских проектировщиков, должны привести к очередной революции.

Результатом этих событий могут стать два сценария, любой из которых устроит американцев. Либо произойдет дестабилизация общественно-политической ситуации и наступит управляемый хаос. Либо Вашингтон приведет к власти лояльных к США политиков, которые по примеру Украины будут действовать по указке своих зарубежных кураторов. По некоторым данным, такими лидерами могут стать экс-премьер-министр Сапар Исаков и бывший президент КР Алмазбек Атамбаев.

Несмотря на то, что в период своего президентства он придерживался антиамериканской риторики, после ухода с поста главы государства Атамбаев сумел заручиться поддержкой Вашингтона, объединив и возглавив оппозицию своему преемнику – Сооронбаю Жээнбекову.

По мнению экспертов, антиамериканская риторика Алмазбека Атамбаева была в определенной степени иллюзией и данью геополитической конъектуре, фактически он всегда поддерживал связи с западными партнерами. В пользу своих выводов аналитики обращают внимание на тот факт, что бывший президент долгое время вел двойную игру на этом поле, например, публично выступая за ужесточение контроля в отношении неправительственного сектора, а негласно оказывая ему всяческую поддержку.

После того, как в 2014 году депутаты 5 созыва парламента инициировали законопроект об "иностранных агентах", Алмазбек Атамбаев заявил, что поддерживает данный проект. В марте 2015 документ даже был рассмотрен в первом чтении. Однако, в 2016 году шестой созыв Жогорку Кенеша законопроект о "некоммерческих организациях" отклонил. В частности, против документа выступила фракция СДПК, которая не приняла бы такое решение без согласования с президентом.

Автор: Кайрат Кутманбаев

Источник: snob.kg

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции


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URL: https://www.vb.kg/397675
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, революция, США, Кыргызстан
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