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Первый портрет Зои Космодемьянской

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В детстве я очень любил читать книги и однажды мне на глаза попала книга Л.Т. Космодемьянской "Повесть о Зое и Шуре" издания 1949 года. Так я впервые узнал о героическом подвиге девушки-бойца диверсионно-разведывательной группы, первой женщины - Героя Советского Союза в Великой Отечественной войне,

В те годы я неплохо рисовал и мне очень захотелось нарисовать портрет Зои, но в те годы не было цветных фотографий, а в газетах были лишь чёрно-белые фотографии, не очень высокого качества.

Постепенно собирая такие фотографии, я по ним сумел нарисовать портрет Зои и что у меня получилось видно на приведённом рисунке.

Этот портрет был выполнен 22 июня 1956 года, и по-видимому был навеян памятной датой начала Великой Отечественной войны.

Популярность Зои среди молодёжи того времени была очень велика. Этому способствовала и песня "Село с рассветом вышло из тумана", которую распевали пионеры на своих сборах и особенно в пионерских лагерях. Несмотря, на то, что с того времени прошло много лет, я до сих пор помню все куплеты этой песни от начала до конца и привожу её текст для тех, кто забыл.

Длительное время точное название песни и фамилии её авторов были неизвестны. И лишь в последнее время наконец-то удалось узнать кто же её авторы. Слова песни написал поэт-песенник Михаил Кримкер, а музыку – знаменитый в то время композитор Борис Иванович Фомин (1900-1948 гг.). Песня была написана в 1942 году, сразу после того, как следственным органам удалось узнать, что партизанка Таня – это боец истребительно-диверсионного отряда Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923-1941 гг.).

Но судьба сыграла в жизни авторов песни трагическую роль, они оба были арестованы и подвергались репрессиям. И их имена запрещалось упоминать.

Таня

Село с рассветом вышло из тумана,

Стоял суровый утренний мороз,

Схватили немцы девушку Татьяну

И потащили в хату на допрос.

В её глазах бесстрашие сияло,

У ней нашли гранату и наган.

Пытали, но ни слова не сказала,

Не выдала Татьяна партизан.

Седые ветви снежным ветром гнуло,

Палач к верёвке ящик приволок,

И девушка в последний раз взглянула

На вьющийся над крышами дымок.

Село с рассветом вышло из тумана,

Стоял такой же утренний мороз,

И девушку по имени Татьяна

Крестьяне хоронили у берез.

Они клялись не дать врагу пощады,

Они клялись смерть Тани не забыть,

Умножить партизанские отряды,

За нашу Таню немцам отомстить.

Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Образ Зои Космодемьянской отражён в художественной литературе, публицистике, кинематографе, живописи, монументальном искусстве, музейных экспозициях.

Время уходит всё дальше вперёд,

Своих героев помнит народ.

И всё, что в их жизни случилось

В легендах и мифах отобразилось

Автор: Юрий Беляков


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URL: https://www.vb.kg/397676
Теги:
ВОВ, герой
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