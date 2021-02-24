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Береги природу - сортируй отходы!

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- Н Крайнова
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Ура, мы приблизились к мусорно–цивилизованным странам: в 4–м микрорайоне Бишкека запущен пилотный проект по раздельному сбору мусора. По инициативе местных жителей совместно с муниципальным предприятием "Бишкекский санитарный полигон" и МТУ–11 в микрорайоне определили пять мусорных площадок, где жители должны складировать мусор строго по определенным бакам.

Активисты–добровольцы под руководством директора бишкекского санитарного полигона Адиля Назарова отсортировали уже имеющийся в баках мусор и расклеили наклейки. Емкости для мусора промаркировали с помощью цветных наклеек: "СТЕКЛО", "БУМАГА", "ПЛАСТИК", "ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ".

- Функция раздельного сбора лежит на бишкекском санитарном полигоне, но мы предлагаем начать решение проблемы не на полигоне, а с мусорных баков. Для этого нужно научить людей сортировать отходы хотя бы на два вида: на пищевые и твердо–бытовые. Для этого жителям желательно иметь дома два ведра. Пока начали пилотный проект с пяти мусорных площадок в четвертом микрорайоне. Хотим наблюдать и изучать. Сортировка мусора поможет избавиться от проблемы метана на полигоне. Этот газ выделяется из пищевых отходов и приводит к возгораниям другого мусора. Пластик и бумагу можно будет сдавать переработчикам вторсырья, а пищевые отходы сбрасывать отдельно, - говорит директор полигона Адиль Назаров.

Подобные инициативы и попытки сортировки мусора предпринимались неоднократно в разные годы, но, увы, безуспешно. Однако в нынешних условиях смога и ухудшающейся экологической обстановки горожанам все–таки стоит проявить сознательность. А "ВБ" предлагает ВСЕМ бишкекчанам и кыргызстанцам уже сейчас начать дома раздельный сбор мусора. Работники "Тазалыка" наверняка будут рады получать пакеты отсортированных отходов. А для жителей многоэтажек будет неплохая "репетиция сознательности".

Присылайте ваши фотосники борьбы за раздельный мусор на WhatsApp +996 555–003–964 или на почту krapress@mail.ru. Или просто звоните по телефону (312) 68– 01–52. Рассказывайте о своей борьбе за спасение экологии.


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URL: https://www.vb.kg/397679
Теги:
мусор, Кыргызстан
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