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Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов

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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов за сутки и лишился статуса самого богатого человека мира. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Economic Times.

Состояние бизнесмена уменьшилось до 183 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla на 8,6 процента. Отмечается, что причиной этому мог стать комментарий предпринимателя о цене биткоина. 20 февраля он опубликовал твит, в котором высказал мнение, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Он добавил, что, как любая система данных, криптовалюта подвержена запоздалым откликам и ошибкам. При этом за две недели до публикации компания Tesla объявила, что приобрела биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов.

19 февраля Илон Маск вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Тогда сообщалось, что состояние предпринимателя возросло до 199,9 миллиарда долларов. В настоящее время его обогнал основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 186 миллиардов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/397680
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