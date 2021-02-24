Болот Темиров стал обладателем награды Госдепа США за борьбу с коррупцией

Государственный департамент США в г. Вашингтон объявил Болота Темирова, главного редактора Factheck.kg, обладателем впервые учрежденной награды "Поборник борьбы с коррупцией", вручаемой 12 лицам по всему миру, противостоящим коррупции и борющимся за прозрачность и подотчетность. Об этом сообщает посольство США в Кыргызстане.

Как говорится в сообщении, Темиров был выбран среди многих других достойных кандидатов за свою многолетнюю деятельность в качестве журналиста-расследователя, направленную против коррупции в правительстве и организованной преступности.

Во время вручения награды Темирову в посольстве США в г. Бишкек посол США Дональд Лу отметил: "Организованная преступность и коррупция – это две стороны одной медали, и работа Болота Темирова проливает свет на оба эти явления. Кыргызский народ должен иметь веру в то, что такие отважные журналисты, как Болот, оказывают поддержку правоохранительным органам в привлечении таких людей, как Райымбек Матраимов и Камчыбек Кольбаев, к ответственности за их преступления".

Принимая награду, главный редактор Factcheck.kg Темиров сказал: "Для меня большая честь быть среди первых 12 человек в мире, получивших эту награду. И, прежде всего, рад, что о Кыргызстане узнают всем мире. Что мир знает, что мы боремся с негативными явлениями в обществе и идем по пути повышения прозрачности и подотчетности властей. Что СМИ Кыргызстана достигли такого уровня независимости и мужества, что могут изменить страну к лучшему".

В ноябре 2020 г. президент Садыр Жапаров заявил: "На сегодняшний день в мире растет значение журналистики, и нашу повседневную жизнь невозможно представить без потока информации. В этом контексте важные события в жизнедеятельности страны наглядно демонстрируют, что прозрачность СМИ имеет большую значимость на пути Кыргызстана к демократическому развитию".

"Соединенные Штаты признают дестабилизирующее влияние коррупции во всем мире и сделали борьбу с коррупцией своим приоритетом. Правительство США конфисковало и успешно вернуло пострадавшим странам коррупционные доходы в размере более одного миллиарда долларов США. Только в 2020 году Соединенные Штаты публично назвали имена 41 коррумпированного чиновника иностранных государств, отказав им и их семьям в доступе в Соединенные Штаты, включая Райымбека Матраимова. В настоящее время Соединенные Штаты также предлагают вознаграждение в размере одного миллиона долларов США за информацию, ведущую к разрушению преступной сети Камчыбека Кольбаева. Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать борьбу с коррупцией и организованной преступностью в Кыргызской Республике и во всем мире", - отмечается в сообщении посольства.