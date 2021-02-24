Ребенка заразили ВИЧ в больнице. Минздрав выплатит 2 млн сомов компенсации

Впервые в истории Кыргызстана пациент смог добиться крупной компенсации морального вреда у государственного ведомства. Судебные органы приняли решение в пользу представителей ребенка, которого заразили ВИЧ в больнице и постановили выплатить ему 2 млн сомов в качестве компенсации. Об этом сообщает Общественный фонд "Правовая клиника "Адилет"".

Юристы рассказывают, что в 2010 году годовалый мальчик без каких-либо хронических диагнозов, поступил в местную больницу после падения. Малыш ударился головой и получил тяжелую травму. Врачи сделали ему переливание крови и ввели плазму.

"Из-за преступной халатности медицинского персонала оказалось, что в крови донора была ВИЧ-инфекция. В результате ошибка врачей привела к тому, что здоровый мальчик заразился ВИЧ", - говорится в сообщении Общественного фонда.

В 2011 году Генеральная прокуратура возбудила дело в отношении врачей, материалы были переданы в суд. Медики были признаны виновными и освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

В 2019 году мать мальчика обратилась к юристам Правовой клиники "Адилет" за правовой помощью в вопросе взыскания компенсации с больницы, где заразили ее сына. Медицинское учреждение находится в ведении Минздрава.

"В результате судебных тяжб, которые продолжались более одного года, суды республики приняли решение о взыскании с указанной местной больницы Министерства здравоохранения 2 миллионов сомов в пользу матери ребенка", - говорится в сообщении юристов.

В Правовой клинике "Адилет" отмечают важность этого решения для судебной практики в Кыргызстане поскольку столь высокая сумма морального вреда впервые взыскана с государственных органов.