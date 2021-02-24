"Политические партии показали неотзывчивость к предложениям общества"

Политические партии продемонстрировали неотзывчивость к предложениям гражданского общества. Анализ программ 16 политических партий показал, что только 5 партий были готовы взять обязательства по решению вопросов нарушений питания. Об этом сообщил представитель ОФ "За продовольственную безопасность и питание" Тагир Осмоналиев.

Он отметил, что высокую обеспокоенность вызывают проблемы, связанные с питанием и продовольственной безопасностью в Кыргызстане: высокая заболеваемость детей и женщин анемией, дефицитом йода, фолиевой кислоты, ожирением, диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Потери для экономики Кыргызстана, связанные с этими заболеваниями, составляют 14,6 млрд. сомов в год.

- Связанные с неинфекционными заболеваниями последствия для экономики Кыргызстана составляют 17,1 млрд. сомов в год, что эквивалентно 3,9% годового ВВП страны. Члены Гражданского альянса SUN Кыргызстан разработали 8 рекомендаций в области питания и продовольственной безопасности для включения в программы политических партий, участвовавших в парламентских выборах. Для доведения до сведений лиц, принимающих решения, рекомендации были озвучены на пресс-конференции, встречах, пресс-релизах, на ТВ, радио-передачах и в социальных сетях. 4 октября 2020 года в Кыргызстане прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша. На сайте Центральной избирательной комиссии были опубликованы программы политических партий, что дало возможность проанализировать их на предмет присутствия в них положений близких к рекомендациям Гражданского альянса. Но политические партии продемонстрировали неотзывчивость к предложениям гражданского общества, - подчеркнул Тагир Осмоналиев.

По словам представителя Альянса, программы тех пяти партий, которые включили меры по решению проблем питания, не имеют измеримых целей и индикаторов их достижения.

- Следовательно, обществу трудно будет оценить выполнение сделанных обещаний. В целом, в КР актуальность темы питания и продовольственной безопасности в жизни людей недооценена лицами, принимающими решения. Гражданскому обществу пока не удалось довести до сознания лиц, принимающих решения, выгоды снижения нарушений питания для экономического роста страны. При этом программы политических партий должны включать измеримые, конкретные цели, чтобы у каждого гражданина была возможность отследить выполнение обещаний взятых политическими партиями. Также программы партии должны быть открыты для предложений, чтобы эксперты, активисты, представители гражданского общества имели возможность, обсудить и внести свои рекомендации по тем или иным вопросам, - добавил Осмоналиев.