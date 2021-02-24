Близким умерших за рубежом планируют оплачивать компенсацию. Указ Жапарова

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О порядке репатриации в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Так, в целях регламентации порядка репатриации (доставки) в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом, а также оказания государственной финансовой поддержки родственникам или лицам, осуществляющим расходы, связанные c транспортировкой тел умерших граждан Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

- выработать механизмы порядка репатриации в Кыргызскую Республику тел умерших за рубежом граждан Кыргызской Республики;

- определить размеры единовременных выплат для покрытия расходов близким родственникам или лицам, осуществляющим репатриацию тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом, с учетом страны, из которой они будут вывезены;

- определить Министерство иностранных дел

Кыргызской Республики и его заграничные учреждения в качестве уполномоченного органа по оказанию содействия близким родственникам или лицам, осуществляющим репатриацию тел умерших граждан Кыргызской Республики, а также по предоставлению им единовременных выплат;

- поручить Министерству экономики и финансов

Кыргызской Республики своевременно выделять финансовые средства Министерству иностранных дел Кыргызской Республики и его заграничным учреждениям на расходы, связанные с репатриацией тел умерших граждан Кыргызской Республики;

- принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа, включая меры по внесению изменений в действующее законодательство.