Ряд журналистов выступил в поддержку задержанной главы сайта "Кабарлар"

В СМИ и соцсетях появились статьи, поддерживающие задержанную 22 февраля директора информагентства "Кабарлар" Умут Мукамбетову.

Журналист Сайкал Султанкулова написала со ссылкой на слова самой Умут Мукамбетовой, что ее подставили. "Из-за 1 тысячи долларов ей устроили подставу и очернили", - отметила Султанкулова.

Такого же мнения придерживается редактор газеты "Ачык Саясат" Назгуль Мамытова: "Задержание Умут Мукамбетовой я считаю "подставой". Во-первых, сайт частный, а не государственный. Если она сказала, "у меня на тебя есть материал и я его опубликую", тогда это был бы шантаж, и она могла потребовать взятку. Но здесь, заявитель сам просит ее удалить видео, поэтому Мукамбетова, не совершила никакого преступления".

Журналист Каныбек Темиров заявил, что сайт Умут Мукамбетовой не государственный, а частный. "Все знают, чтобы снять с публикации материал, нужно заплатить. По такому принципу работают большинство частных сайтов. Она не причинили ущерба государству своими действиями", - заявил он, отмечая при этом, что данные действия беспокоят других журналистов-коллег.

Журналист Аида Джумашова: "Если честно, то это беспредел со стороны ГКНБ закрывать журналиста. Тем более, что само вымогательство не доказано. Так каждый может прийти и сказать, что у него журналисты вымогали деньги, хотя его просто попросили в кассу оплатить за то, чтобы видос позорный удалить. Умут эже, держитесь!".

Журналист Марат Уралиев: "Зачем ГКНБ так хайповать??? Могли бы не закрывать, а просто отпустить под домашний арест на время следствия. Вымогательство не доказано, так каждый может заявить. Умут Мукамбетова, держитесь, все ответят за беспредел".

Напомним, 22 февраля ГКНБ с поличным при получении денежных средств в размере 84 тыс. сомов задержана Умут Муканбетова. ГКНБ установлено, что задержанная вымогала указанные денежные средства за удаление видеоматериала, где заявитель запечатлен в момент привлечения к административной ответственности сотрудниками патрульной милиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.