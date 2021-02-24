Садыр Жапаров с первым зарубежным визитом вылетел в Российскую Федерацию

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 февраля, с первым зарубежным визитом вылетел в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе визита Садыр Жапаров проведет переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на которых будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия стран.
Также запланированы двусторонние встречи Главы государства с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.
Вместе с этим ожидается встреча с бизнес-сообществом России, а также с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.
В составе делегации Кыргызской Республики:
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- Руководитель Аппарата Президента Суйунбек Касмамбетов;
- первый вице-премьер-министр Артем Новиков;
- вице-премьер-министр - министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;
- заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Дастан Дюшекеев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат;
- министр обороны Таалайбек Омуралиев;
- министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;
- министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;
- министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
- министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;
- директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;
- председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев;
- и. о. мэра г. Бишкек Бактыбек Кудайбергенов.