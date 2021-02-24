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Садыр Жапаров с первым зарубежным визитом вылетел в Российскую Федерацию

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 февраля, с первым зарубежным визитом вылетел в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе визита Садыр Жапаров проведет переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на которых будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия стран.

Также запланированы двусторонние встречи Главы государства с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Вместе с этим ожидается встреча с бизнес-сообществом России, а также с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.

В составе делегации Кыргызской Республики:

- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

- Руководитель Аппарата Президента Суйунбек Касмамбетов;

- первый вице-премьер-министр Артем Новиков;

- вице-премьер-министр - министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;

- заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Дастан Дюшекеев;

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат;

- министр обороны Таалайбек Омуралиев;

- министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;

- министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;

- министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;

- министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;

- министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;

- директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;

- председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев;

- и. о. мэра г. Бишкек Бактыбек Кудайбергенов.


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URL: https://www.vb.kg/397690
Теги:
Россия, Москва, Садыр Жапаров
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