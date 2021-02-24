Сапар Исаков: Я докажу, что не взял ни копейки из госбюджета

Аккаунт бывшего премьер-министра Сапара Исакова в Facebook подвергся хакерской атаке. Об этом он сам сообщил на своей странице.

По словам бывшего премьера, ему известно, кто мог это сделать.

"Уважаемые соотечественники, уважаемый кыргызский народ, вчера по неизвестным причинам моя личная страница подверглась атаке. По какой причине и почему можно догадаться.

Большое спасибо за ваши пожелания. За многочисленную моральную поддержку склоняю голову. В связи с тем, что многие критические замечания в мой адрес носят однобокий характер, я решил высказать свое мнение на своей личной странице. Эта страница принадлежит мне лично, никакой это не фейк.

Я верю, дай Бог, Кыргызстан станет самой богатой страной в Центральной Азии.

Все будет хорошо, обязательно встретимся в Кыргызстане, я докажу, что не взял ни копейки из государственного бюджета и что я подвергся политическому гонению", - написал Сапар Исаков.

Напомним, бывший премьер-министр Сапар Исаков, который исчез из страны после октябрьских событий, впервые за долгое время дал о себе знать в социальных сетях. На странице в facebook и instagram на страницах "Сапар Исаков" и "sapar_isakovofficial" появились новые записи.

Сапар Исаков проходит обвиняемым по делам о коррупции при модернизации ТЭЦ и реконструкции исторического музея. Он находился под стражей в СИЗО ГКНБ, но вышел на свободу в ночь захвата Белого дома с 5 на 6 октября. Позже власти призвали всех подследственных, вышедших на свободу, явиться в правоохранительные органы, но Сапар Исаков так и не вернулся в СИЗО ГКНБ. Вскоре появилась информация, что он покинул страну и находится в Европе.