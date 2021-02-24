Недоцифровизация или кто набивает карманы в госучреждении "Унаа"

"Это Джалал-Абадский областной филиал государственного учреждения "Унаа". Такая ситуация наблюдается всегда. В здании всегда полно людей. Санитарные правила не соблюдались даже во время обострения болезни. Чтобы сфотографироваться на водительские права, людям приходится тратить по 2-3 дня. Многие из села приезжают, и ждут часами в очередях. А те, у кого знакомые, приходят и быстро уходят. Год цифровизации, похоже, никакой пользы этому предприятию не принес. Нет понятия электронной очереди", - об этом VB.KG сообщил житель города Джалал-Абад Азамат Жээнбеков.

Он не исключил, что именно в таких местах и происходит коррупция, набивание карманов за счет простых граждан.

По его словам, постепенно школы, детские сады и поликлиники становятся цифровыми.

"Но госучреждение, ежедневно обслуживающее множество людей, отстало от цифровизации. А может хаос, такое явление кому-то идет на пользу", - вопрошает Жээнбеков.