Жээнбеков vs Атамбаев. Информационная атака, как часть мести АША

В последнее время все чаще в Интернет ресурсах появляются призывы к аресту экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Его обвиняют в событиях 5-6 октября 2020 года, в кризисе пандемии и в целом раскачивают тематику его вины перед народом.

Вопрос, это, конечно, риторический. Однако, если приглядеться, основной посыл посадки экс-президента Жээнбекова исходит от сторонников лишенного статуса "экса" - Алмазбека Атамбаева и его фабрики троллей.

Это и понятно. По словам тех же охранников в СИЗО (об этом писали некоторые интернет-ресурсы), ведь все то время, пока Атамбаев находился за решеткой, единственное, о чем он мечтал – отомстить Жээнбекову. Сейчас этому находится все больше подтверждений. По этой генеральной линии Атамбаева позиционируют работающие на него медиаресурсы и армии его сторонников в соцсетях.

Так, например, предложил арестовать Жээнбекова адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов. Исходил посыл о лишении статуса "экса" у Жээнбекова от Ирины Карамушкиной и Назгуль Мамытовой, ярых сторонниц Атамбаева.

Примечательно, что, когда во время своего правления Атамбаев наполнял суды и тюрьмы своими противниками, эти сторонники дружно хлопали и восхваляли его. Сейчас же они пытаются расквитаться за Атамбаева с его врагами собственными методами. Эти внешние молчуны разделили общество на "наших" и "не наших", для них "не наши" неправы всегда и везде, что бы они ни делали, что бы ни думали и как бы себя ни вели. И их "наши" сейчас контролируют многие медиа ресурсы, имеют сотни аккаунтов в социальных сетях и в любое время готовы по первой команде разом начать атаку, чтобы сформулировать общественное мнение.

Так, ранее одно из отечественных СМИ открыто заявляло, что после революции 2010 года бакиевская армия троллей плавно перешла в руки идеологов Атамбаева, которые её усовершенствовали.

"Тролли уже имеют свои биографии и кредитные истории и не просто создают нужную для Атамбаева атмосферу в СМИ, но даже гневно разоблачают новых троллей, которых нанимают другие, потому что те мешают атамбаевцам", - отмечалось в материале.

Сейчас вся эта армия качает одну единственную тему – виновность Жээнбекова перед народом, необходимость лишения его статуса экса и ареста.

Примечательно, что недавно при активной поддержке лояльного к Атамбаеву медиаресурса проведен тренинг с участием главы оппозиционного белорусского Telegram-канала @nexta_live Ян Вербицкого. Почему выбор пал именно на канал, пытающийся сделать революцию в Беларуси, вопрос больше риторический.

По словам отечественных экспертов, все, что происходят медиа-взбросы против Жээнбекова в последнее время – это влияние Алмазбека Атамбаева и его неуемная жажда мести. К тому же до общественности долетают его высказывания из заключения о том, что смыслом жизни для него теперь стало отмщение Жээнбекову.

Более того, Атамбаев после октябрьских событий рассчитывал вернуться на политическую арену, но ему это не удалось.

- Однако, случись это, бывший президент страны развернул бы полномасштабные действия вокруг Сооронбая Жээнбекова. Стоит, например, вспомнить, как он пытался "предупредить" Садыра Жапарова о дружбе с ним. Сейчас же он пытается всячески отыграться за свое поражение перед бывшим другом, - отмечают они.

А вот политолог Марс Сариев уверен, что с учетом нынешней политической ситуации и положения Алмазбека Атамбаева, в частности, подобные тренинги могут стать "звоночком" к "горячей" весне. Тем более, что помимо прежних уголовных дел в отношении бывшего главы Кыргызской Республики, следствие вспомнило и про Дачи-Су. Стоит напомнить, что слухи о нахождении на упавшем Боинге китайского груза для Атамбаева, муссируются и поныне. А это говорит о том, что у бывшего "экса" земля вновь начинает уходить из-под ног.

- Атамбаева в настоящее время удручают две вещи – отсутствие на политической арене и шаткость будущего с учетом новых уголовных дел. Это может подтолкнуть его к более активным действиям. И роль в этом процессе как раз может сыграть опыт белорусской nexta_live, - считает Марс Сариев.

По словам политолога, все это очень тревожно. Если оппозиционные атамбаевские медиа-ресурсы хотят обучаться именно этим технологиям, скорее всего, они готовятся к весенним политическим баталиям.

- Сейчас коррупционные дела Атамбаева вскрываются. Даже возобновили расследования по Дачи-Су. Это все чревато для него. Нависает над ним ответственность и за долг перед Китаем. В октябрьских событиях попытались использовать Атамбаева, как торпеду. Сейчас возможна попытка реванша весной. Баталии будут вестись вокруг Конституции, референдума и т.д. Поэтому, сезон предстоит жаркий, - подчеркнул Сариев.

В целом эксперты добавляют, что в свете последних событий, тролли Атамбаева активизируются еще значительнее. И именно Жээнбеков станет тем главным объектом, против кого они усилят вести подрывную деятельность.

Однако надо помнить, что основной мишенью атамбаевской команды все же является нынешняя власть, за которую они примутся, как только расквитаются с экс-президентом. Не будем забывать, что Атамбаев все еще грезит о статусе "отца нации" и непомерной власти над страной, чего он лишился из-за бывшего друга.

Поэтому всю информацию необходимо предварительно просеивать, тщательно фильтровать, и оценивать под призмой политических баталий.