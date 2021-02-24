Страны Центральной Азии сильно занижают число жертв коронавируса. На первый взгляд, жизнь в регионе нормализуется. Маски уже особо не носят, о соцдистанцировании, которое никогда особо не соблюдалось, совсем забыли.

Официальная статистика говорит о возвращении к норме. А Ариэль Карлински из Еврейского университета Иерусалима и Дмитрий Кобак из Тюбингенского университета опровергают эту информацию. Они создали базу данных - "Набор данных по смертности в мире", на основе доступных официальных сведений из 77 стран. Об этом пишет "Дикая Азия".

Учитывая что на данные по числу случаев заражения и числу смертей в различных странах "могут влиять недоступность тестирования и разнящиеся определения того, что считать смертью от COVID-19", они собрали данные об общем количестве смертей в каждой стране за последние 5 лет. Затем подсчитали среднее общее количество смертей в каждой стране в 2015-2019 годов.

- Взяв эти данные за основу, авторы исследования показали, что в Перу и других странах Латинской Америки в 2020-м наблюдался самый высокий относительный рост смертности на 100 тыс. чел. За странами ЛА следуют Казахстан (на 22% больше смертей, чем ожидалось), Кыргызстан (19%), Россия (15%). Изучили также официально заявленное количество смертей от "короны", оказалось, что страны бывшего СССР либо испытывают самые большие проблемы с математикой, либо неохотно ведут точный подсчет смертей. Среди всех 77 стран лидирует Узбекистан, - говорится в информации.

Как уточняется, самый высокий недоучет в Узбекистане (в 30 раз), Казахстане (в 12 раз), Беларуси (15), Египте (13) и России (6,7). Такие большие коэффициенты указывают на преднамеренно неправильную постановку диагноза или занижение количества смертей от ковида.