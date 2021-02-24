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Садыр Жапаров: Кыргызстан готовится к вакцинации российскими препаратами

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Кыргызстан готовится к вакцинации населения российскими препаратами, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Садыр Жапаров.

"Активно развивается сотрудничество в рамках подготовки и развертывания вакцинации населения против коронавирусной инфекции в Кыргызстане с использованием вакцин российского производства", - заявил он.

По словам главы государства, на сегодняшний день российские вакцины включены Минздравом КР в специальный перечень лекарственных средств, разрешенных к ввозу без регистрации. Как ранее уточнили в минздраве, российская вакцина "Спутник V" прошла официальную регистрацию в стране.

"Алгоритм распределения поступающих вакцин на данном этапе подготовлен, склады готовы принять вакцину. Начаты подготовительные работы по обучению медицинских работников по хранению, обращению и использованию вакцин от COVID-19", - подчеркнул президент КР.

Как уточнил Жапаров, вакцинация в КР пройдет в три этапа. В первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники и персонал организаций здравоохранения, а также сотрудники служб, которые находятся в зоне повышенного риска в связи с характером их работы и предоставляющих услуги жизнеобеспечения. По мере поступления вакцин будут вакцинироваться граждане, имеющие высокий риск развития тяжелых форм заболевания, социально-уязвимые группы населения и желающие привиться в добровольном порядке.

"Мы маленькая страна, и болезнь может причинить нам огромный вред. Поэтому вакцинация для нас важна как в плане сохранения жизней соотечественников, так и скорейшего возвращения жизни в стране в нормальное русло без каких-либо ограничений", - отметил президент.


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URL: https://www.vb.kg/397709
Теги:
вакцина, Россия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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