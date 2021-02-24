Сенатор Госдумы рассказал, как преодолеть "зависимость от мигрантов"

Сенатор верхней палаты Государственной думы, глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо помощнику президента Максиму Орешкину. В своем сообщении он предложил включить в приоритетные задачи системы образования мониторинг востребованных на рынке специальностей, чтобы восполнить кадровый дефицит.

Андрей Кутепов отметил, что сегодня наблюдается нехватка специалистов в некоторых секторах экономики, главным образом в строительстве и сельском хозяйстве. Меры в системе образования помогут оперативно заменить иностранных граждан в этих областях деятельности и обеспечить работой российских граждан, считает сенатор.

Он отмечает, что в последние месяцы в России постепенно растет число малоимущих граждан, одна из причин этой тенденции – безработица. Тем временем тысячи рабочих мест после отъезда трудовых мигрантов остаются вакантными. Строительные и аграрные компании просят помощи у властей для покрытия кадрового голода.

Андрей Кутепов уверен, что его идея поможет преодолеть "зависимость от мигрантов" и решить проблему безработицы.

После отъезда трудовых мигрантов из-за пандемии коронавируса стало понятно, что россияне не готовы полностью заменить иностранцев на фермах и стройках. Специалисты отмечают несколько причин такого положения, среди которых низкие зарплаты, тяжелые условия труда, необходимость переезда к месту работы и сезонность занятости.

Источник: media-mig.ru