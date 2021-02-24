27-28 февраля в Бишкеке пройдет ярмарка фермеров (цены)

Минсельхоз распространил информацию об очередных сельскохозяйственных ярмарках в Бишкеке.
Они пройдут 27-28 февраля по следующим адресам:
1. Администрация Октябрьского района, 12 микрорайон, улицы А. Токомбаева-Н. Джетикашкаева;
2. Администрация Первомайского района, по улице И. Раззакова, между улицами Киевская и Токтогула;
3. Администрация Свердловского района, на пересечении улиц Т.Айтматова и Токтогула.
Цены на продукцию:
Говядина - 390-405 сомов
Конина - 380-390 сомов
Баранина - 410 сомов
Растительное масло - 118-125 сомов
Яйца 10 штук - 85-90 сомов
Домашние яйца 10 штук - 90-100 сомов
Сахар - 56-57 сомов
Рис - 55-60 сомов
Яблоко - 30-50 сомов
Морковь - 10-12 сомов
Картофель - 23-30 сомов
Репчатый лук - 15-16 сомов
Цены на молоко и молочные продукты, муку и мучные изделия и другие продукты будут на 10-15% ниже рыночных, сообщает Минсельхоз.