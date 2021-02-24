27-28 февраля в Бишкеке пройдет ярмарка фермеров (цены)

Минсельхоз распространил информацию об очередных сельскохозяйственных ярмарках в Бишкеке.

Они пройдут 27-28 февраля по следующим адресам:

1. Администрация Октябрьского района, 12 микрорайон, улицы А. Токомбаева-Н. Джетикашкаева;

2. Администрация Первомайского района, по улице И. Раззакова, между улицами Киевская и Токтогула;

3. Администрация Свердловского района, на пересечении улиц Т.Айтматова и Токтогула.

Цены на продукцию:

Говядина - 390-405 сомов

Конина - 380-390 сомов

Баранина - 410 сомов

Растительное масло - 118-125 сомов

Яйца 10 штук - 85-90 сомов

Домашние яйца 10 штук - 90-100 сомов

Сахар - 56-57 сомов

Рис - 55-60 сомов

Яблоко - 30-50 сомов

Морковь - 10-12 сомов

Картофель - 23-30 сомов

Репчатый лук - 15-16 сомов

Цены на молоко и молочные продукты, муку и мучные изделия и другие продукты будут на 10-15% ниже рыночных, сообщает Минсельхоз.