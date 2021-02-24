Президент Садыр Жапаров встретился с президентом России Владимиром Путиным

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщили в отделе информполитики аппарата президента КР.

Главы государств обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества, перспективы совместного взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Владимир Путин отметил, что рад видеть Садыра Жапарова, высказав удовлетворение тем, что несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, им удается лично встретиться и пообщаться.

Владимир Путин ещё раз поздравил Садыра Жапаров со вступлением в должность Президента Кыргызстана.

"Между нашими странами выстроились не просто теплые и тесные отношения, а союзнические и привилегированные. Я очень рад тому, что Россия занимает первое место в торгово-экономических связях Кыргызстана. Очень надеемся, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию в стране", - сказал Президент России.

Владимир Путин добавил, что в рамках визита Садыра Жапарова предусмотрена большая повестка, намечено много мероприятий и встреч на всех уровнях, которые пойдут на пользу развития двухсторонних отношений.

Он также отметил, что Россия оказывала помощь в борьбе с пандемией, выразив удовлетворение усилиями Кыргызстана по сдерживанию распространения инфекции.

Владимир Путин также подчеркнул, что из-за пандемии не удалось реализовать многие мероприятия Перекрестного года и выразил уверенность, что со стабилизацией эпидемиологической ситуации все будет наверстано, в том числе и в гуманитарной отрасли.

"Мы с удовольствием будем работать по всем направлениям. Надеемся, что задуманные Вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в Основной закон, будут способствовать стабилизации в республике и поступательному развитию самого государства и укреплению наших межгосударственных связей", - сказал Президент России.

Также Владимир Путин отметил особую важность сохранения в Кыргызстане статуса русского языка как официального.

Президент Садыр Жапаров особо подчеркнул, что его первый зарубежный визит в качестве Главы государства доказывает высокий уровень двусторонних отношений Кыргызстана и России.

"Мы намерены продолжить укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений",- сказал Садыр Жапаров.

Президент Садыр Жапаров выразил благодарность Владимиру Путину за личную поддержку в непростой политический период в стране и заверил, что Кыргызстан продолжит соблюдать все ранее достигнутые с Россией договоренности.

"Мы намерены и далее углублять нашу евразийскую интеграцию в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это приоритет внешнеполитического курса страны", - сказал он.

Кроме того, Садыр Жапаров подчеркнул эффективность и безопасность российской вакцины, подтверждённой международным сообществом и выразил надежду на скорое начало кампании по вакцинации в Кыргызстане.

Садыр Жапаров отметив, что Кыргызстан всегда готов к сотрудничеству с Россией, пригласил Владимира Путина посетить Кыргызстан с официальным визитом.

Главы двух стран подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога и подчеркнули обоюдную готовность к взаимной поддержке углублению всестороннего сотрудничества в политической, военно-технической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.