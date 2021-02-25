Как воздух фермерам Кыргызстана нужны дотации

Премьер–министр Кыргызстана Улукбек Марипов подписал постановление правительства о льготном кредитовании сельхозпроизводителей. Фермерам будут выделены займы на общую сумму 6 миллиардов сомов. Кроме того, по льготным ценам крестьянам планируется продавать семена, выдавать в кредит сельхозтехнику. Но этой помощи все равно недостаточно.

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству "проработать вопрос" о повышении таможенных пошлин на экспорт сельхозпродукции. А власти Кыргызстана намерены провести переговоры о закупке в этой стране 400 тысяч тонн зерна пшеницы. Получится ли договориться подешевле? Говорят, что между правительствами двух стран был недавно составлен специальный меморандум. Нам эти 400 тонн жизненно необходимы, потому как в прошлом году фермеры Кыргызстана собрали только 600 тысяч тонн зерна пшеницы, а для полного обеспечения страны нужно иметь минимум миллион тонн. Остается надеяться на помощь России. Казахстан в этом году не сможет помочь нам с зерном, а только мукой.

К сожалению, мы в последние годы сделали все возможное для сокращения зернового клина, забыли о том, что не рынок должен диктовать закупочные цены на зерно, а государство. Ничего не сделано для возрождения мелькомбинатов, внедрения новых высокоурожайных сортов.

В этом году зерновой клин страны увеличится всего на 15 тысяч гектаров. Даже если с одного гектара будет в среднем по 25 центнеров, то соберем максимум 700 тысяч тонн зерна. Где взять еще 300 тысяч тонн, опять просить?

Но нужно быть объективными. Правительство все же принимает меры по увеличению производства зерна.

Так, в новом постановлении о льготном субсидировании фермеров говорится о том, что крестьяне, занимающиеся животноводством и растениеводством, будут получать кредиты под 10 процентов годовых. По сравнению с тем, что было, эти условия можно считать райскими, ведь в коммерческих банках крестьяне получили займы под 20–30 процентов.

Кредиты под 8 процентов годовых будут выдаваться сельхозпроизводителям, заключившим договоры о продаже своего урожая нашим же перерабатывающим предприятиям. Вот только это не коснется хлебопашцев, потому как действующих мелькомбинатов в республике почти не осталось. Ведь народ сначала нужно накормить хлебом, а потом уже думать о развитии овощеводства и плодово–ягодной промышленности.

Перерабатывающим предприятиям кредиты будут выдаваться под 6 процентов годовых. Тоже отличная новость! На продаже переработанной и красиво упакованной продукции можно зарабатывать большие деньги. Однако заводы и комбинаты этой отрасли чахнут не только из–за отсутствия свободных денег, но и от огромных налогов. Но здесь государство занимает жесткую позицию: переработчикам придется по–прежнему выплачивать в бюджет республики до 40 процентов от полученной прибыли. Не предусмотрены также налоговые каникулы только что созданным цехам и комбинатам. А ведь эти еще не вставшие на ноги предприятия нуждаются в финансовых послаблениях. Но правительство на такой шаг пойти не может, а скорее всего, - не хочет.

На прошлой неделе директор департамента экспертизы сельхозкультур министерства Таалайбек Айдаралиев заявил, что семеноводческим хозяйствам страны будут выделены дотации на общую сумму 8 миллионов 70 тысяч сомов. Другими словами, семхозы смогут начать реализовывать высококлассные сертифицированные семена пшеницы и других зерновых культур с 30–процентной скидкой, а потом они получат компенсации от государства. В прошлом году, кстати, крестьяне купили с точно такой же скидкой 120 тонн посевного материала. Но вот только Таалайбек Айдаралиев забыл упомянуть о конфликтах, происшедших между семхозами и районными управлениями сельского хозяйства. Компенсации мичуринцы, конечно, получили, но только осенью, а государство им обещало, что необходимые суммы вернут весной, сразу после завершения посевной кампании.

Как оказалось, правительство еще не проработало до конца вопрос об обеспечении крестьян минеральными удобрениями. Только недавно наш премьер–министр Улукбек Марипов договорился со своим коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым о поставках в нашу страну селитры и других химикатов. Но по какой цене, в каких объемах? В прошлые годы Узбекистан поставлял нам "химию" с большим опозданием, после полного обеспечения ею своих крестьян. Поэтому нужно было договариваться с соседями заранее: обговаривать цены, объемы и сроки будущих поставок еще в прошлом году.

В этом году правительство продолжит программу предоставления сельхозтехники в лизинг. Как сообщил на недавнем брифинге заместитель министра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев, крестьяне получат более 340 тракторов и комбайнов с рассрочкой на несколько лет. Лучше так, конечно, чем ничего.

Спросите любого крестьянина, выращивающего пшеницу, какие были в прошлом году расценки на пшеницу, и при ответе он не будет стесняться в выражениях. "Дожились, - с грустью говорил мне фермер из Панфиловского района, - килограмм выращенного с большим трудом зерна стоит дешевле бутылки минеральной воды. Попробовали бы эти начальники погорбатиться на поле круглый год, сразу узнали бы цену нашему труду".

В прошлом году ушлые коммерсанты приобретали у крестьян килограмм пшеницы по 20 сомов, которые не покрывают всех расходов по ее выращиванию.

Что самое интересное, государство уже давно не покупает пшеницу у крестьян. Вернее, ежегодно приобретает только 10 тысяч тонн для пополнения запасов Фонда материальных резервов - и все. Остальной пшеничный урожай фермеры вольны реализовывать по своему усмотрению.

Во многих странах именно государство закупает основные виды сельхозсырья, а потом реализует его частным холдингам для переработки. Причем фермерам дают высокие цены, а переработчикам - более низкие. Разницу правительство берет на себя. Это и называется государственной поддержкой аграрной отрасли.

В Европе и США уже сто лет назад внедрено прямое дотирование сельхозпроизводителей. Так, фермер в Германии в пересчете на один гектар получает 2–3 тысячи евро дотаций (иногда такая помощь называется компенсацией). И только в Кыргызстане фермер сам решает свои проблемы. А как решает - понятно. Из девяти продуктов, включенных в программу продовольственной безопасности, крестьяне обеспечивают нас только тремя.