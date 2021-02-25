Французский писатель о настоящем Синьцзяне

Известный французский писатель, политический обозреватель и журналист Максим Вивас дважды ездил с инспекцией в Синьцзян, в результате в течение четырех лет написал книгу "Уйгуры, конец ложным новостям".

Этот труд официально был опубликован в конце 2020 года французским издательством "Шелковый путь". В этой книге, с точки зрения профессионального журналиста, Вивас раскрывает, как "Национальный фонд демократии", "Всемирный уйгурский конгресс и неправительственная организация "Хьюман Райтс Вотч" создают и распространяют слухи о Синьцзяне, а именно о геноциде и задержании миллионов уйгуров. По словам Виваса, чтобы опубликовать эту книгу, ему пришлось быть "смертником".

Вивас, которому уже почти 80 лет, в эксклюзивном интервью газете "Хуаньцю шибао", говоря об искаженном восприятии французской общественностью китайского Синьцзяна, отметил, что высказывания отдельных антикитайских "ученых" не сталкиваются с какими–либо возражениями, но большинство из этих "специалистов" даже не были в Синьцзяне, они могут лишь повторять ложь, как попугаи. Несмотря на то, что публикация этой книги далась нелегко, Вивас все же придерживался своей идеи, потому что он твердо был уверен, что международное сообщество должно, как и Китай, ликвидировать экстремизм до того, как произойдут жестокие террористические атаки.

"Хуаньцю шибао": Не могли бы вы вкратце рассказать общее содержание книги "Уйгуры, конец ложным новостям"? В настоящее время книга выпущена только на французском языке, планируете ли вы публикацию книги на английском, китайском или уйгурском?

Вивас: Я написал эту книгу, так как заметил, что в настоящее время большое количество СМИ во Франции злоупотребляют информацией о Синьцзяне. Я ездил в Синьцзян два раза (в 2016 и 2018 годах). В этой книге я доказываю, что так называемый "геноцид уйгуров" является ложью, а также раскрываю, кто является сторонником этой лжи и их связь с Центральным разведывательным управлением США. Когда я просматриваю разную информацию о Синьцзяне на веб–сайтах, я могу отметить большое количество ложных показаний и фотографий. Я не тороплюсь с выводами, но могу доказать, что все это ложь. Например, когда европейский депутат Рафаэль Глюксманн из Франции во время заседания Европейского парламента заявил, что любого уйгура с бородой отправляют в концлагерь, я сразу же достал фотографии, которые я сделал на улицах Синьцзяна, чтобы доказать, что он лжет.

Во Франции большинство чиновников, писателей или журналистов, которые высказывают свои мнения о Синьцзяне, не были в этом автономном районе Китая. Они как попугаи повторяют за ложью Адриана Зенца, он сам называет себя китайским именем Чжэн Гоэнь, миссионера, "ведомого верой" (он как–то говорил, что "Бог приказывает ему бороться с Китаем"). Он ведет свою деятельность в крайне правой антикоммунистической организации США. Зенца называют специалистом, однако он сделал очень много ложных заявлений.

Битва Синьцзяна является глобальной, я надеюсь, что моя книга будет опубликована во многих странах и районах. Мой текст уже переведен на китайский язык, налажены контакты с китайскими издательствами. Я надеюсь, что моя книга будет опубликована на китайском, уйгурском, арабском, английском и на многих других языках, однако не знаю, осуществится ли моя мечта, потому что это не под моим контролем.

"Хуаньцю шибао": Когда у вас появилась идея написания книги о настоящем Синьцзяне? Какие факторы позволили вам принять решение написать эту книгу в течение четырех лет?

Вивас: В 2016 году, когда я посетил Синьцзян, я написал очень много статей о том, что увидел в Синьцзяне, эти статьи были широко распространены в Интернете. В 2018 году я вновь посетил Синьцзян, я увидел большой прогресс, который произошел в этом районе за два года. Одновременно с этим я увидел, как французские СМИ начали коллективно писать о Синьцзяне и безнаказанно лгать о том, что происходит там. В выступлениях на радио и телевидении гости, которые делились своими мнениями о Синьцзяне, были работниками СМИ, политиками, экспертами, китаистами, учителями средних школ, они сходились в одном - читали лишь статьи Зенца. Эти так называемые гости никогда не были в Синьцзяне. Высказывания Зенца не подвергались сомнению и возражениям, в таких условиях ложь покрывалась внешней правдой.

Я медлил с написанием этой книги, потому что знал, что буду единственным французом, рассказывающим правду об этом районе Китая. В свое время я был автором расследования книги неправительственной организации "Репортеры без границ", которая выступала против Китая. В связи с этим я получил угрозы судебного разбирательства от этой организации четыре раза. В Тулузе, где я живу, есть книжный магазин, который считается одним из самых больших во Франции, там очень мало книг о Китае, а если они и есть, то все антикитайские.

Именно поэтому, чтобы написать эту книгу, мне пришлось сыграть роль "смертника". Я сказал себе, что я должен потратить много времени для написания этой книги, я не мог позволить себе сделать даже малейшую ошибку, которая стала бы предлогом для критики. Поскольку местные средства массовой информации в целом только осуждают Китай, мне было очень сложно найти издательство для выпуска этой книги.

Мне повезло, что французский профессор философии Соня Бресслер знала Синьцзян. Она была потрясена, когда увидела, как во Франции пишут о Синьцзяне. Она основала издательство "Шелковый путь", чтобы предоставить пространство для демонстрации настоящего Китая. Мы вместе трудились в течение более двух месяцев, вносили поправки и проверяли каждую деталь.

"Хуаньцю шибао": Не могли бы вы рассказать о ваших двух поездках в Синьцзян?

Вивас: Я признаю, что за две поездки мне не удалось увидеть все, но я не исказил и не скрыл ничего, что увидел. В ходе моих двух поездок я увидел жизненную силу Синьцзяна. Я также заметил, что Синьцзян развивается относительно медленнее, чем другие районы, я встретил жителей, которые не говорили на путунхуа, иногда мне нужны были два переводчика, чтобы понять ответы людей на мои вопросы.

"Хуаньцю шибао": Возможно, некоторые люди подумают, что вы публикуете эти книги по поручению китайской стороны. Получили ли вы финансовую поддержку китайского правительства? По вашему мнению, как миру следует относиться к управлению КНР Синьцзяном?

Вивас: Я считаю вполне нормальным тот факт, что я обладаю авторскими правами на эту книгу, которая продается во Франции и по всему миру, читатели, а не китайское правительство платят мне деньги. Те, кто распространяют слухи, пытаются обидеть меня. Французы переживают за синьцзянский народ, который они воображают, однако они не осознают того, что США и их союзники на самом деле обеспокоены китайской инициативой "Один пояс, один путь", который затрагивает Синьцзян.

Китай обладает мощной экономической и военной силой. Однако в пропаганде лидируют США. Благодаря Соединенным Штатам французы знают названия 50 американских штатов и только наименования четырех китайских регионов - Тайвань, Сянган, Тибет и Синьцзян.

Так называемое "международное сообщество" - это, по сути, небольшое количество стран, которые вертятся вокруг США, их используют в борьбе с экстремистами. По моему мнению, мы должны, как Китай, искоренить экстремизм до того, как произойдут жестокие теракты, выявить потенциальных террористов, а не заниматься этим после того, как прольется кровь. Кроме этого, нам следует наказывать преступников, сажать их в тюрьмы, расследовать, что заставляет их идти на такие экстремистские поступки и делает их такими фанатичными.