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Звезды лучших театров Москвы станцуют в Бишкеке "Лебединое озеро"

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 6 марта пройдет спектакль "Лебединое озеро" с участием гостей из Первопрестольной. На Большую сцену выйдут Екатерина Первушина и Сергей Мануйлов.

В кыргызскую столицу после долгого перерыва вновь прибудут звезды российского и мирового балета. На этот раз бишкекской публике выпал шанс увидеть и оценить талант и мастерство прима-балерины Театра "Кремлевский балет" Екатерины Первушиной и премьера Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заслуженного артиста России Сергея Мануйлова. Их имена кыргызстанцам знакомы, поскольку оба артиста в нашей республике уже бывали ранее.

6 марта российские артисты выйдут на Большую сцену нашего театра оперы и балета в образах из гениального творения Петра Чайковского. "Лебединое озеро", считающееся шедевром русской классической хореографии, наша публика любит. Встреча с принцем Зигфридом, девушкой-лебедем Одеттой и другими героями этой романтической истории всегда желанна. Этим мартовским вечером, наверняка, зал театра имени Малдыбаева вновь будет полон.

cправка "ВБ"

Екатерина Первушина – выпускница Пермского государственного хореографического училища. В качестве ведущей солистки она долгое время выходила на сцену Самарского академического театра оперы и балета. Молодая артистка сразу же стала танцевать ведущие партии в балетах "Баядерка", "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Анюта", "Ромео и Джульетта". В настоящий момент Екатерина Первушина числится в труппе Театра "Кремлевский балет". В репертуаре молодой артистки партии в "Спящей красавице", "Корсаре", "Жизели", "Шопениане" и других спектаклях. Екатерина – лауреат международных конкурсов.

Сергей Мануйлов – выпускник Московской государственной академии хореографии. С 2003 года является премьером Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В репертуаре танцовщика прекрасные образы в "Баядерке" и "Дон Кихоте" Минкуса, "Жизели" Адана, "Щелкунчике" Чайковского, "Ромео и Джульетте" Прокофьева, других произведениях. Его Солору, Базилю, Тибальду, Мизгирю аплодировали зрители разных стран. Сергей Мануйлов – лауреат международных конкурсов.


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Теги:
балет, Россия, Бишкек, Кыргызстан, Театр оперы и балета
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