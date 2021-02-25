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Улукбек Марипов принял посла Турецкой Республики Дженгиза Камила Фырата

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- Оксана Гут
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Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в КР Дженгиза Камила Фырата по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи глава правительства поблагодарил Посла за плодотворную работу в стране, а также правительство Турции за оказанную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере торговли, горнорудной промышленности, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также по проведению предстоящего заседания Кыргызско-Турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форума, которые пройдут в Кыргызской Республике.

В завершение встречи глава правительства Кыргызской Республики поздравил посла с окончанием дипломатической миссии в нашей стране и пожелал ему дальнейших успехов.


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URL: https://www.vb.kg/397733
Теги:
правительство, Турция, сотрудничество, Кыргызстан, дипломатия, Улукбек Марипов, посол
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