Погода
$ 84.45 - 84.67
€ 101.95 - 102.77

Отдельные страны заявили о серьезных осложнениях после вакцины от Covid-19

150  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минздрав Греции заявил о выявленных случаях серьезных осложнений после вакцины от коронавируса. Об этом сообщила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду, ее слова приводит РИА Новости.

Вакцинация в Греции началась 27 декабря, уже сделано более 730 тысяч прививок препаратами американских компаний Pfizer, Moderna и шведско-британской AstraZeneca.

"Было пять случаев серьезных побочных действий, связанных с анафилактической реакцией, их эффективно вылечили. И еще один случай, по которому нет окончательной документации по его связи с вакцинацией", - объяснила Теодориду.

Ранее в Греции 85-летний мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса. Перед прививкой доктора собрали анамнез пациента, и никаких противопоказаний к вакцине у него не было. После вакцинации пожилой мужчина сидел в приемной, потом внезапно потерял сознание и упал. Врачи оперативно оказали ему первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию, после чего пациент пришел в себя примерно на пять минут и вновь потерял сознание.

В конце января одна из участниц испытаний китайской вакцины от коронавируса скончалась в Перу. Женщина умерла из-за пневмонии, вызванной COVID-19. Отмечается, что ее госпитализировали сразу, как только выявили заболевание. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397734
Теги:
вакцина, смертность, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  