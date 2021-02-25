Отдельные страны заявили о серьезных осложнениях после вакцины от Covid-19

Минздрав Греции заявил о выявленных случаях серьезных осложнений после вакцины от коронавируса. Об этом сообщила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду, ее слова приводит РИА Новости.

Вакцинация в Греции началась 27 декабря, уже сделано более 730 тысяч прививок препаратами американских компаний Pfizer, Moderna и шведско-британской AstraZeneca.

"Было пять случаев серьезных побочных действий, связанных с анафилактической реакцией, их эффективно вылечили. И еще один случай, по которому нет окончательной документации по его связи с вакцинацией", - объяснила Теодориду.

Ранее в Греции 85-летний мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса. Перед прививкой доктора собрали анамнез пациента, и никаких противопоказаний к вакцине у него не было. После вакцинации пожилой мужчина сидел в приемной, потом внезапно потерял сознание и упал. Врачи оперативно оказали ему первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию, после чего пациент пришел в себя примерно на пять минут и вновь потерял сознание.

В конце января одна из участниц испытаний китайской вакцины от коронавируса скончалась в Перу. Женщина умерла из-за пневмонии, вызванной COVID-19. Отмечается, что ее госпитализировали сразу, как только выявили заболевание. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась.