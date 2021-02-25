Игорный регулятор Швеции оштрафовал казино на €17,5 млн

Игорный регулятор Швеции выписал штрафы четырем казино на сумму €17,5 млн. Игорные заведения наказаны за нарушение правил бонусного предложения. Компании предоставляли дополнительные услуги зависимым игрокам, что противоречило местному игорному законодательству.

Портал "Рейтинг Казино" информирует, что максимальная сумма штрафа, существующая за данное нарушение, 10% от годовой выручки заведения.

Игорный регулятор отметил, что не считает нарушение серьезным, поэтому у казино не были отозваны лицензии. Именно об этом чиновников просили родственники игроков.

Граждане Швеции потратили на азартные развлечения от 627 до 740 млн шведских крон. Правительство Швеции продолжает бороться с игорными заведениями, которые работают на нелегальной основе. Агентство British Research, провело исследование, которое позволило сделать следующие выводы.

Граждане Швеции потратили на азартные развлечения от 627 до 740 млн шведских крон. Подобная ситуация складывается и в других странах. Регулятор отметил, что увеличение расходов связано с игровой зависимостью. Поэтому некоторым людям запретили посещать казино. Специально для защиты азартных игроков была разработана программа исключения Spelpaus. Ее действие распространяется на 56 000 граждан.