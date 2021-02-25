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Россия выделит Кыргызстану безвозмездно 623 млн рублей

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- Екатерина Улитина
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Россия окажет Кыргызстану безвозмездную техническую помощь на сумму 623 млн рублей для создания системы маркировки товаров средствами идентификации. Об этом сообщают российские СМИ.

Пресс-служба Минпромторга РФ сообщает, что соответствующее межправительственное соглашение подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и вице-премьер-министр финансов и экономики КР Улукбек Кармышаков.

Создание национального компонента информационной системы маркировки товаров в Кыргызстане планируется завершить в течение 18 месяцев. Исполнителя работ будет привлекать Минпромторгом путем заключения государственного контракта (оператором системы маркировки в России является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – совместный проект USM Алишера Усманова, ГК "Ростех" и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого).

Денис Мантуров во время подписания соглашения, что в России система маркировки товаров работает довольно успешно.

- Это означает дополнительные поступления налогов в бюджет, "чистоту" рынка и возможность для добросовестных производителей выходить со своей продукцией на рынок, не боясь конкуренции теневого сегмента. Для потребителей это – возможность приобретать качественный и безопасный для здоровья товар, а в перспективе – проверять любые товары на территории ЕАЭС в единой системе, вне зависимости от страны их происхождения, - сказал Мантуров.

Отмечается, что Кыргызстан запросил у России техническую помощь для внедрения системы маркировки товаров еще в апреле 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/397740
Теги:
Россия, Кыргызстан
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