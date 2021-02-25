Россия выделит Кыргызстану безвозмездно 623 млн рублей

Россия окажет Кыргызстану безвозмездную техническую помощь на сумму 623 млн рублей для создания системы маркировки товаров средствами идентификации. Об этом сообщают российские СМИ.

Пресс-служба Минпромторга РФ сообщает, что соответствующее межправительственное соглашение подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и вице-премьер-министр финансов и экономики КР Улукбек Кармышаков.

Создание национального компонента информационной системы маркировки товаров в Кыргызстане планируется завершить в течение 18 месяцев. Исполнителя работ будет привлекать Минпромторгом путем заключения государственного контракта (оператором системы маркировки в России является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – совместный проект USM Алишера Усманова, ГК "Ростех" и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого).

Денис Мантуров во время подписания соглашения, что в России система маркировки товаров работает довольно успешно.

- Это означает дополнительные поступления налогов в бюджет, "чистоту" рынка и возможность для добросовестных производителей выходить со своей продукцией на рынок, не боясь конкуренции теневого сегмента. Для потребителей это – возможность приобретать качественный и безопасный для здоровья товар, а в перспективе – проверять любые товары на территории ЕАЭС в единой системе, вне зависимости от страны их происхождения, - сказал Мантуров.

Отмечается, что Кыргызстан запросил у России техническую помощь для внедрения системы маркировки товаров еще в апреле 2019 года.