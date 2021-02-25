В Иссык-Кульской области за пару дней изъято около 8 кг наркотиков

Сотрудниками управления СБНОН по Иссык-Кульской и Нарынской областям выявили ряд наркопреступлений. Об этом сообщает ведомство.

Как отмечается, 19 февраля 2021 года на территории Ак-Суйского района задержан гражданин О.А., 1982 г.р.

- При личном досмотре у него в кармане обнаружено и изъято завёрнутое в полиэтиленовый пакет вещество со специфическим запахом дикорастущей конопли. Согласно заключению судебно-химического исследования обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическим веществом "гашиш" 50 граммов и марихуана весом 424 грамм, - говорится в информации.

21 февраля 2020 года в ходе специальной операции "Транзит" проведены обыскные мероприятия в селе Дархан Жети-Огузского района.

- В ходе обыска по месту жительства гр. К.Ш., 1978 г.р. на крыше его дома обнаружено завернутое в полиэтиленовый пакет вещество со специфическим запахом. Вес изъятых наркотических средств "марихуаны" составил 4 кг 520 грамм и "гашиш" весом 365 грамм. В тот же день в селе Сары-Тологой Тюпского района в доме гражданина О.Б., 1977 года рождения обнаружен мешок со специфическим запахом дикорастущей конопли. Изъято 3 кг "марихуаны", - информирует СБНОН КР.

Общий вес всех изъятых наркотических средств составляет 7 кг 994 грамм. По всем фактам осуществляется досудебное расследование.