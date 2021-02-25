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Таможенники пресекли ввоз контрабанды на сумму 10,6 млн сомов

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- Екатерина Улитина
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На пункте пропуска в Баткенской области сотрудники таможни "Баткен" пресекли ввоз партии незадекларированных товаров на сумму более 10 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что на территорию Евразийского экономического союза через границу Кыргызстана пытались завезти партию новой мужской и женской одежды на общую сумму10 601 790 сомов.

Данный факт зарегистрирован в Журнале учёта информации Единого реестра преступлений и проступков. Собранные материалы переданы по подследственности.


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URL: https://www.vb.kg/397746
Теги:
ГТС, контрабанда, Кыргызстан, таможня
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