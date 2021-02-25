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Легендарный Сан-Таш в феврале - таким вы его еще не видели! (Фото)

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- Сыягуль Караман
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Фотографиями с легендарного Сан-Таша поделился известный фотожурналист Влад Ушаков. Для сравнения VB.KG публикует и летние снимки с этой местности.

Курганный комплекс Сан-Таш находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области. В центре комплекса стоит огромный курган, покрытый насыпью из камней, который так и называется – Сан-Таш. Его высота 4 м, а диаметр – 56 м.

По оценкам археологов, на его сооружение потрачено более 3500 куб. м камня. Народная легенда гласит, что эта гора из камней образовалась, когда завоеватель Тамерлан во время своего военного похода приказал своим войнам взять по камню и кинуть в кучу, чтобы таким образом определить численность войска. Так курган и получил свое название, Сан-Таш – "счетные камни".

Эта легенда когда-то стала основой для ролика банка "Империал":


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URL: https://www.vb.kg/397748
Теги:
Иссык-Кульская область
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