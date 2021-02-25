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Эколог: Бишкек срочно должен ввести в обиход термин "муниципальный долг"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке в рамках диалоговой площадки с участием экспертов прошло мероприятие, на котором обсуждалось влияние экологической ситуации на современное общество.

Так ряд представителей госорганов рассказали о важности подобных мероприятий и освещения экологических тем в СМИ. При этом время требует более открытых данных, более быстрой, цифровой рефлексии на соответствующие проблемы в обществе.

Так эколог Дмитрий Переяславский пояснил, что Бишкек срочно должен ввести в обиход термин "муниципальный долг". То есть застраивая "легкие" города, муниципалитет, государство становятся должником перед своими гражданами.

- Нам не нужны парки с газонами, нам нужны парки с деревьями. У нас есть свой посадочный материал в Кыргызстане и его надо использовать. Нужна инвентаризация зеленых насаждений в стране. И важно сейчас подписать закон о защите зеленых насаждений, - сказал он.

В свою очередь Калича Умуралиева предложила создать общественные наблюдательные советы по защите и развитию парков.

- Возможно это поможет спасти парки в городе, которые существуют с 19 века. Очень важно, чтобы общество активизировало работу муниципальных органов, чтобы сами люди на местах отслеживали ситуацию по паркам, - отметила она.

В этой связи эксперты затронули и тему загрязнения воздуха. Директор молодежного экологического движения в КР Мария Колесникова рассказала о том, что исследование, которое они проводили, показало, что основным источником загрязнения является использование грязного топлива в частном секторе.

- Необходимо, чтобы государство искало возможности покупки и использования энергии альтернативных источников, - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/397755
Теги:
экология, Бишкек, Калича Умуралиева
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